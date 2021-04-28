Toyota Corolla Cross No.006 ---- 車內閱讀燈的照明效果

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頂篷前方共有兩組照明燈，只要用手觸壓燈罩即可進行開關，相當直覺便利。進入車內後，Corolla Cross 前座上方共有兩組閱讀燈，內部採用一般常見傳統的燈泡，用手觸壓燈罩即可進行開關，操作上相當直覺便利。可惜的是該燈組並沒有設置車門開關，因此無法與車門連動啟閉，在夜間時無法提供前座更明亮的表現，是稍嫌可惜的部分。
而位於頂篷中央的燈組主要提供後座的照明，但因為只有一組閱讀燈，所以照射的範圍較為集中有限，發亮時的照明效果就沒有前座的好。不過因為可以與車門連動，所以也兼顧了車門有無正確關閉的警示作用。整體而言，Corolla Cross 原廠燈泡亮度均勻、不刺眼，而且前座的照明範圍夠寬廣，找物品其實相當便利，若是全車的照明燈能夠一起連動開關，那麼在夜間的表現上勢必會更加實用。
頂篷中央的閱讀燈主要提供後座的照明，但因為只有一組燈組，所以照射的範圍較為集中有限，發亮時的照明效果就沒有前座的好。不過因為可以與車門連動，所以也兼顧了車門有無正確關閉的警示作用。本週使用表現上，本文刊出之前 Corolla Cross 同樣由站內編輯使用，主要路徑為台北、新北市區，並於周末行駛高速公路前往台中當日北返，約有 6 成的路徑為一般市區道路，其餘則是高速公路，並分別添加兩次的 92 無鉛汽油。在 4/17 行駛 324.9 公里之後添加了 31.11 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 10.44km/L；4/21 則行駛 447 公里之後添加了 35.93 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 12.44km/L。
4/17 行駛 324.9 公里之後添加了 31.11 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 10.44km/L。
4/21 則行駛 447 公里之後添加了 35.93 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 12.44km/L。