Ford Kuga ST-Line No.029 ---- 方便就手的 USB 插孔

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由於 Kuga 與 Focus 採用相同的平台設計，因此內裝的設計鋪陳也相當的類似。在前座部分，Kuga 在中央鞍座排檔座前方設計了一處開放式的置物區，內含一組 USB Type-A 插座及 12V 插座，其中 USB Type-A 插座不僅可為電子裝置充電，亦支援 Apple CarPlay 及 Android Auto 連接機能。而插座前方的置物區域則可以直接放置手機或者線路，集中手機和線組的擺放位置，降低車內混亂的情況。
值得一提的是，置杯架因為設計在排檔座的下方，與插座之間有足夠距離，即便 2 個插座都插上線路，拿取飲品也絲毫不受到影響。此外，中央扶手內也提供支援 Apple CarPlay 及 Android Auto 連接的 USB Type-A 插座。後座部分，在標配的空調出風口下方接近地面之處，提供了 USB Type-A 及 USB Type-C 雙插座，不只貼近現今的電子產品使用，也體貼後座的需求。
Kuga 在中央鞍座排檔座前方設計了一處開放式的置物區，可以直接放置手機或者線路，不用擔心手機或者外露的線組如何擺放，降低車內混亂的情況。
油耗表現方面，繼前次加滿油後， Kuga ST-Line 主要都還是在台北市區內行駛，繼上回 4/18 添加了 36.41 公升的 95 無鉛汽油之後，在本文刊出之前還尚未添加新的一桶油，因此最新的油耗表現將在下回揭曉。