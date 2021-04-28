Nissan Sentra No.026 ---- 雨刷使用心得

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Sentra 的雨刷採用兩支軟骨設計，以類同心圓的方式運轉，全車系標準配備車速感應調節功能，但無雨滴感應自動啟閉功能，需透過方向機柱右側的撥桿進行操作，並可於儀表板即時顯示運作情形。
Sentra 的雨刷共有 3 大段速率，將撥桿往下可依序切換，加上透過右側旋按轉動調整的每段各 5 種間歇模式，可搭配出共 15 種刷除頻率，對應多變的降雨路況，另外也可向上撥一下來啟動單次刷除，往方向盤方向撥則可進行前擋風玻璃清洗。
雨刷運作模式可在操作的當下即時於儀錶板以圖像化方式顯示，相當人性化。
Sentra 的雨刷固定位置低於前擋風玻璃可視範圍，因此在未啟動雨刷時不會阻擋駕駛視線，且雨刷清洗噴頭隱藏於引擎蓋與前檔下緣的區域，在視覺上也具備不錯的質感。
作動表現方面，Sentra 的雨刷在運轉時算是平順，不會產生跳動情形，左側刮除區域僅會在前擋風玻璃可視範圍左下方及左方留下些許無法刮除部分，對於駕駛視線的影響程度低。而左右雨刷刮除的範圍具有不錯的重疊程度，僅在前擋風玻璃可視範圍下方保有未刮除區域，雖然副駕駛側右上方仍有不少面積未能刮除，但對駕駛判斷右前方路況來說，已屬堪用。整體來說，Sentra 的雨刷設計具備簡易的操作介面，多元的運作方式，以及不錯的刮除效果。
Sentra 的雨刷固定位置低於前擋風玻璃可視範圍，因此在未啟動雨刷時不會阻擋駕駛視線，且雨刷清洗噴頭隱藏於引擎蓋與前檔下緣的區域，在視覺上也具備不錯的質感。
左側刮除區域僅會在前擋風玻璃可視範圍左下方及左方留下些許無法刮除部分，對於駕駛視線的影響程度低。
本週使用情形方面，Sentra 主要由編輯 Mike 駕駛，作為日常跨縣市代步通勤，以及出遊逛街等用途，另外也前往採訪數場活動，自前一次加滿 95 無鉛汽油後，累計行駛約 626.9 公里後添加 38.24 公升的 95 無鉛汽油，換算平均油耗 16.394km/L。
左右雨刷刮除的範圍具有不錯的重疊程度，僅在前擋風玻璃可視範圍下方保有未刮除區域，雖然副駕駛側右上方仍有不少面積未能刮除，但對駕駛判斷右前方路況來說，已屬堪用。