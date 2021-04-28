新台幣 243.8 萬元起　全新 Volkswagen T6.1 Multivan L 長軸版在台登場

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台灣福斯商旅今日 4/26 於內湖太古展示中心發表 T6.1 Multivan L 長軸版車型，建議售價為新台幣 243.8 萬元。此次推出的 T6.1 Multivan L 長軸版為 Multivan 車型第四款規格，較一般版增加了 400mm 的軸距，使得車身總長度來到了 5,304mm 之譜。外觀上採用 T6.1 車系的家族式多幅式鍍鉻橫條設計，標準配備 LED 頭燈組，兩側則有 Multivan 車型專屬的飾條點綴，而車尾同樣導入新樣式的 LED 尾燈添增視覺上的變化。
在內裝鋪陳上，T6.1 Multivan L 長軸版提供獨立 8 人座，採用 2-2-2-2 座椅鋪陳，第二排座椅為獨立雙座設定，具備前傾、滑移調整以及 180 度旋轉機能，能與第三排形成四人對座艙。第三、四排皆為兩人座椅配置，椅背可完全向前折疊，同樣擁有前後滑移的功能。
T6.1 Multivan L 長軸版提供獨立 8 人座，採用 2-2-2-2 座椅鋪陳。
第二排座椅為獨立雙座設定，具備前傾、滑移調整以及 180 度旋轉機能，能與第三排形成四人對座艙。在配備方面，T6.1 Multivan L 長軸版以標準版 Comforline 車型為基礎，新增了 10.25 吋全液晶儀表板，並標配 Discover Pro 9.2 吋觸控螢幕，同時在主動安全輔助表現上亦搭載全速域 ACC 主動式車距調節巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能及前方行人監控偵測）、並搭載 Side Assist 車側盲點警示系統、 RTA 後方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能），Cross Wind Assist 側風穩定輔助系統以及 Lane Assist 車道維持及偏移警示系統（含修正輔助功能）。
T6.1 Multivan L 長軸版較標準版 Comforline 車型新增 10.25 吋全液晶儀表板。
全車系標配 Discover Pro 9.2 吋觸控螢幕。動力表現部分，T6.1 Multivan 車型統一配置 2.0L TDI-Biturbo 雙渦輪柴油引擎，搭配 7 速雙離合器自手排變速箱，具備 199 匹最大馬力與 45.9 公斤米最高扭力，且全車系皆搭載 DCC 主動式懸吊控制系統，駕駛可透過中控台切換標準、節能、舒適與運動四種模式，方向盤轉向輔助力道、懸吊反應、變速箱換檔轉速與模式按照需求自動轉換。
在這次 T6.1 Multivan L 長軸版導入之後，目前 T6.1 家族已全數到齊，相信在換上品牌的最新科技配備以維持產品力後，應能在市場上延續過往的銷售表現。
T6.1 Multivan 車型統一配置 2.0L TDI-Biturbo 雙渦輪柴油引擎，搭配 7 速雙離合器自手排變速箱，具備 199 匹最大馬力與 45.9 公斤米最高扭力。