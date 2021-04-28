標配車道偏離警示系統等多項配備 日規 Nissan Atlas 貨車推出新年式車型

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-04-28 16:55:40

Nissan 日前推出日規 Atlas 貨車的新年式車型，在原有的 1.5t 車型外新增 2t 車型，並將 LDW 車道偏移警示系統等配備列為全車系標準配備。建議售價方面，1.5t 車型為 4,231,700~4,710,200 日圓起 (約合新台幣 109.5~121.9 萬元起)，2t 車型為 5,278,900~5,859,700 日圓起 (約合新台幣 136.6~151.6 萬元起)。

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Atlas 1.5t 車型的最大載重能力為 1.55 公噸，Atlas 2t 車型的最大載重能力則為 1.75~3 公噸，在新年式當中將車頭飾板採用銀色處理，座椅換上新款花色，配備部分全面搭載 LED 頭燈、藍牙音響、VDC 車身動態穩定系統、LDW 車道偏移警示系統、前方碰撞預防系統暨主動煞車系統等，提前符合日本自 2021 年 11 月起的安全新規範。

動力配置方面， Atlas 採用 Isuzu 最新的 4JZ1-TCS 3.0 升渦輪增壓柴油引擎，具備 DPF 碳微粒過濾器即 SCR 選擇性還原觸媒系統，於 2,800rpm 時可輸出 150ps 最大馬力，於 1,280~2,800rpm 間可輸出 375Nm 峰值扭力，驅動方式分為後輪驅動與四輪驅動，變速箱分為 5 速手排或 6 速自手排。

Atlas 貨車為 Nissan 與 Isuzu 在 2019 年 6 月簽署輕型卡車合作協議後，由 Isuzu 提供 Elf 為基礎供 Nissan 來推雙生貨車所誕生的新車型，經過約 2 年的發展，消費者對於安全配備的重視程度不斷提昇，也希望獲得載重能力更高的車款，因此 Nissan 在年式更新時予以回應，滿足買家的期待。

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