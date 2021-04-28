歐洲取向的電動商用車 Toyota Proace 純電動廂型貨車登場

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-04-28 16:55:40

Toyota 繼去年底推出歐洲市場取向的 Proace Verso Electric 純電動商旅車後，近日又推出其載貨版本 Proace Electric，預計今年 10 月開始交車。

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Proace Electric 與燃油車型的外觀差異主要是左前葉板多出充電蓋，側方向燈旁及尾門多出 Electric 銘牌，車長提供 4,609mm (Compact)、4,959mm (Medium) 及 5,309mm (Long) 共 3 種選擇，透過 Smart Cargo 載貨管理系統可將貨艙容積延伸最高 6.6 立方公尺，全車系最大載重介於 1,000~1,275 公斤。

動力配置方面，Proace Electric 分為 50kWh 及 75kWh 兩款鋰電池電池容量版本，50kWh 車型在 WLTP 標準測試之下擁有最高 230 公里的滿電續航里程，75kWh 車型則可達到最高 330 公里，全車系均可輸出 136hp 德制最大馬力及 260Nm 峰值扭力，極速受電子限制為 130km/h。

充電方面，Proace Electric 隨車標準提供 8A 7.4kW 充電線，可選配 32A 快速家用充電組，更可升級 11kW 快速充電功能，當連接智 100kW 充電樁時，50kWh 電池需時 30 分鐘可充滿，75kWh 電池則需 45 分鐘。

國內市場方面，由於 Proace 車系為 Toyota 與 PSA 集團在歐洲市場合作推出的商用車，因此並未引進，不過總代理和泰汽車在 2019 時導入 Hiace 箱式貨車與 Granvia 商旅車供消費者選購，至於 Proace 的 Peugeot 雙生車款 Traveller / Expert 則由 Peugeot 總代理寶嘉聯合引進販售。

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