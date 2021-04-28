Gogoro 推出新年式 2 Series / 3 Premium 並加強客戶服務、能源網路及 iQ 系統

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在客戶服務方面，Gogoro 將 6 都車主預約保養的等候時間以 3 天為目標，如超過者將致贈新台幣 200 元配件折價券，另外也提供保固內的車主享有免費拖吊服務，但車禍與人為因素則不適用。
在能源網路方面，Gogoro 正式實施餘額遞延措施，使車主可將本月用不完的折抵金或里程，展延至下個結帳週期再使用，此外 Gogoro 也提供免費或非騎到飽方案的車主享有免費「性能升級」功能，並同步推出「高用量自有省」資費方案。
在 iQ 系統部分，今日推出的 iQ 6.5 版本帶來「車庫功能」、「兩段車鎖」及「Hey Siri」共 3 大更新，其中車庫功能可讓 1 支手機取代多把鑰匙，兩段車鎖可讓一個設定通用所有鎖車方式 (例如雙次點擊)，Hey Siri 則可透過 iPhone 的 Siri 功能來透過語音解鎖車輛或開啟置物箱。
在新車部分，Gogoro 2 Premium 升級 7.0kW 水冷馬達、加裝 TMPS 胎壓偵測器、升級 Flo Drive 傳動系統、配備前後 12 吋輕量化鋁合金輪圈、推出全新烤漆處理及車色、搭載特製 Premium 專屬音效並升級中柱感測開關，建議售價為新台幣 79,980 元起。
Gogoro 2 Delight 升級 7.0kW 水冷馬達、加裝 TMPS 胎壓偵測器、升級 Flo Drive 傳動系統、配備前後 12 吋輕量化鋁合金輪圈、推出全新霧面烤漆及車色、升級中柱感測開關並配備鍍鉻精裝車身套件，建議售價為新台幣 83,980 元起。
Gogoro S2 配備 7.6kW 水冷馬達、加裝 TMPS 胎壓偵測器、升級黃金鏈條傳動系統、配備 Michelin 高性能胎、升級輕量化鋁合金輪圈、推出全新霧面烤漆及車色、升級中柱感測開關並增加賽道碼錶計時模式，建議售價為新台幣 93,980 元起。
Gogoro 3 Premium 升級 7.0kW 水冷馬達、升級 Flo Drive 傳動系統、升級背光負顯彩色儀錶板、升級方格旗競速模式、升級輕量化鋁合金輪圈、推出全新霧面烤漆及車色、升級中柱感測開關並升級轉彎感應方向燈，建議售價為新台幣 76,980 元起。
Gogoro 目前擁有約 37 萬名車主，擁有超過 2,011 間 GoStation 電池交換站，並有 79 間正在建設中，如今在多款新車進行升級卻維持原價的策略，輔以客戶服務、能源網路及 iQ 系統等的更新，相信可以強化其買氣。