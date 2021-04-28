最大馬力 280 匹　Hyundai Kona N 性能跨界鋼砲登場

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-04-28 16:55:40

Hyundai 正式公開性能子品牌 N Performance 全新成員 Kona N，同時也是 N 家族的首款 SUV，預定在今年底前於歐洲市場推出。

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外觀上，全新 Hyundai Kona N 搭載了專屬設計的空力套件，整體保險桿造型更加飽滿，透過網格狀氣壩、紅色線條彩繪以及搭配專屬 19 吋鍛造鋁圈、N 字樣紅色剎車卡鉗等專屬套件來提升運動化的氣息。此外，在車尾上方也有一組大型導流尾翼，在中央設計一組三角霧燈，結合雙出尾管造型整體扮相相當具有跑格感。

內裝方面沿用 Kona 既有的鋪陳，但提供了 Hyundai N Performance 一貫的特色配備，包括專屬跑車座椅附整合式頭枕，10.25 吋全數位儀表板、10.25 吋多媒體螢幕，以及 N 專屬三幅跑車方向盤、N 排檔桿、N 金屬踏板、Performance Driving Data System 性能駕馭系統、Bluelink 車聯網及 Hyundai LIVE Services 即時服務等等。

安全表現上，Kona N 標準搭載 SmartSense 主動安全科技，包含智能巡航控制系統(SCC)、盲區防撞輔助系統(BCA)、後方交通防撞輔助系統(RCCA)、車道維持輔助系統(LKA)、車道追蹤輔助系統(LFA)、前方預防碰撞系統含車輛、行人和自行車者偵測(FCA)、駕駛注意力警示(DAW)、遠光燈輔助(HBA)...等。

動力配置方面，雖然 Kona N-Line 已配置 1.6L 渦輪增壓汽油四缸引擎，考量產品定位不同，Kona N 則採用 2.0L T-GDI 渦輪增壓直噴引擎，搭配濕式 8 速 DCT 雙離合器變速箱，最大馬力達到 280ps、最大扭力 392Nm。同時底盤也提供了電子限滑差速器(e-LSD)、電子控制懸吊系統(ECS)，能夠對應不同駕駛模式調整阻尼硬度，進一步提高駕駛的樂趣。

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