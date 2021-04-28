劃破格局 開創新氣象　Kia Carnival 頂級型試駕

●外觀、內裝悉數重新設計，車長、軸距與車寬皆增加。
●規劃 4 個等級，豪華與尊貴版額外提供 8 人座，讓全車系共有 6 個車型。
●外觀採用最新式的虎鼻式水箱護罩，並結合立體式 LED 頭燈。車側在 C 柱導入鍍鉻飛翼飾板，並以金屬菱格紋圖案點綴。
●內裝採用 Panoramic 環景式數位座艙，整合 12.3 吋數位儀表版以及 12.3 吋多媒體影音觸控系統；車內前、後門板配置水晶質感氣氛燈，亮度可由中央顯示幕調整；全車配備 5 個 USB 充電埠。
●車室座椅提供載物模式、劇院模式、兒童安全座椅模式和會議桌模式。
會議桌模式(8 人座)，第二排中央座椅放倒作為中央的會議桌，可讓第二、三排乘客面對面交談。
兒童安全座椅模式，可將中央座椅單獨反向、面對第二排乘客。
劇院模式，可將第二排座椅反向並傾倒第三排座椅，搭配車主自行準備的投影機與投影布幕，就可以變身成移動劇院。
載物模式，行李廂標準容積為 627L，第二、三排座椅傾倒，行李廂空間最大更可擴充至 2,827L。
●標配 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統。
●配備新世代 Smartstream 2.2 升柴油直列 4 缸引擎，擁有 202 PS 最大馬力，45 kg-m 最大扭力。並在尊貴型以上標準採用 E-SHIFT 八速電子旋鈕排檔系統。
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在闊別台灣市場約 11 年之後，Kia 國內總代理森那美汽車在 2019 年將品牌旗艦 MPV Carnival 重新導入國內市場販售，除了能與市場同級對手競爭之外，亦讓大型進口 MPV 市場又多了一點活絡度。
此次試駕的第四代全新大改款 Carnival 為 2020 年在海外市場發表，森那美汽車則選擇在今年 4 月在台推出，提供了 4 個車型等級，並分別額外提供 7 人座以及 8 人座的配置，使得車系共有 6 種規格供消費者選擇。
第四代 Carnival 車長、軸距與車寬皆增加，長寬高分別是 5,155mm x 1,995mm x 1,785mm，軸距為 3,090mm。
Kia Carnival 同樣主打具有現代感及鮮明化歐風設計，外觀上以 MPV 為基底，融入 SUV 般的機能設計，車頭換上 Symphonic Architecture 水箱罩設計，面積較前一代更為加大，同時與頭燈輪廓連成一氣，保險桿、葉子板及車門均施以更具張力的褶痕強化視覺效果， A 柱採用黑色塗裝營造懸浮式車頂感受。在車身尺碼方面，長寬高分別是 5,155mm x 1,995mm x 1,740mm，軸距為 3,090mm，長度增加 40mm、寬度增加 10mm，軸距增加 30mm，使得車內腿部空間再更上一層樓，並保有 627 公升的行李廂空間。
車尾採用貫穿式 LED 尾燈增添視覺上的氣勢，同時後雨刷採用隱藏式設計更顯豪華與質感。
全車系標準搭載 LED 頭燈，不規則狀的 LED 日行燈在點亮時距備高度的識別度。
Symphonic Architecture 水箱罩設計，面積較前一代更為加大，同時與頭燈輪廓連成一氣。
尊貴、頂級版車型採用雙色 19 吋切削鋁圈，輪胎尺碼為 235 / 55 R19。
C 柱採用銀色的飛翼飾板點綴，並向下延伸至 D 柱。
Carnival 內裝大量採用了現代電子配備，並且盡可能地透過設計紋理、皮革材質來鋪陳，唯獨塑料的細節上可以再更精進。
內裝設計導入了最新的 Panoramic 環景式數位座艙，整合 12.3 吋數位儀表版以及 12.3 吋多媒體影音觸控系統；車內前、後門板均配置水晶質感氣氛燈，亮度可由中央顯示幕調整，同時全車也配備 5 個 USB 充電埠以滿足現代使用者的需求。所試駕的車輛採用米/黑雙色鋪陳，中控台並以黑色亮面搭配類金屬格紋飾板妝點，大 T 字形的中控台設計相當簡約，與車身整體的比例上也相當足夠大器，用料上也盡可能地透過設計紋理、皮革材質來鋪陳。
12.3 吋整合智慧型全數位儀表板在尊貴、頂級版上為標準配備，並且可以根據駕駛模式不同提供對應的介面設計，整體科技感受也符合現代的使用需求。
三輻式方向盤造型簡單俐落，直徑大小適中，此試駕車輛後方也具備換檔撥片功能。
12.3 吋多媒體影音觸控系統為原裝主機，支援 Apple CarPlay、Android Auto 手機連結功能，可惜的是並無支援繁體中文介面。
豪華版以上標準搭載三區恆溫獨立空調系統，而前座介面則採用觸控式設計。
尊貴、頂級版以上採用 E-SHIFT 電子旋鈕排檔系統，換檔感受順暢、科技感十足。
中控台採用與 C 柱相似的立體類金屬飾板鋪陳，搭配亮黑色飾板營造出冷冽的氛圍。
雙前座具備電動調整功能，左右支撐性普通，寬大的椅面與柔軟的發泡棉，舒適表現相當優異。
尊規與頂級版本在駕駛座方面具備兩組座椅記憶功能。
尊規與頂級版本在前座方面具備冷熱通風功能。
門飾板以軟質塑膠、皮革以及亮黑色飾板來鋪陳。
頂級型第二排配備 Ottoman 尊爵頭等座椅，擁有座椅加熱功能 / 座椅通風功能 / 座椅加厚設計 / 蝴蝶型頭枕 / 電動腿部支撐 / 多向電動調整 / 四向滑移調整，展現高度的豪華感受。
前後、左右橫向滑移功能仍採用傳統手動設計。
Ottoman 尊爵頭等座椅同樣具備冷熱通風功能。
第二排的 USB 插孔分別設計於前座椅背側邊。
副駕駛座椅側邊設有 4 向控制，向旗艦房車看齊。
前座中央扶手後方向後延伸，並設計兩組開放式置杯槽以及一組空間以便放置手機。
第二排具備獨立空調系統，冷氣出風口設置在車頂。
受惠超過 5 米的車長，第三排座椅表現優異，足夠成人乘坐，頭枕為高低可調設計，椅背也可調整傾斜角度。
第二、三排具備手動遮陽板。
電動雙景天窗在此次試駕的頂級版才可見。
行李廂在三排座椅使用的情況下擁有 627L 的空間，所有座椅收納後，可創造出 2,827L 的超大載物容量。
值得一提的是，此次試駕的頂級版因配置 Bose 音響系統，所以行李廂左側的隱藏置物槽取消，改以固定式的開放式空間呈現。
在安全輔助方面，Carnival 全車系標配符合 Level 2自動駕駛分級的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，包含 BVM 盲區顯影、BCA 盲點導正輔助系統 、SCC 全速域智慧巡航控制系統、FCW 前方碰撞警示系統、LVDA 前車駛離提醒系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道維持輔助系統、LFA 全速域進階型車道維持輔助系統、HBA 智慧遠近光燈調節系統、DAW 駕駛疲勞警示系統及 MCB 二次防撞預煞系統，結合第三代車身平台、高剛性車體和 7 具安全氣囊建構出高度的行車安全表現。
動力表現部分，Carnival 雖然同樣維持 2.2L 柴油引擎的設定，但換上最新的 Smart Stream 缸內直噴技術，以符合最新的排放規範。在搭配 8 速手自排變速箱後，最大馬力為 202ps/3,800rpm、最大扭力為 45.0kgf·m/1,750~2,750rpm，擁有 14.5km/L 的平均油耗表現。實際上路後可以感受到超過 2 噸的車重應用這套動力表現不會有過多的驚豔，但是 8 速變速箱的檔位承接流暢度佳，低速時柴油引擎推進的力道明顯，且不會有鮮明的轉速落差感覺，整體而言已經足敷一般日常使用。
另外 Carnival 指向性雖然不如傳統的房車，但在山區行進的表現和市區行進同樣穩定舒適，展現歐系車一貫的駕馭特質。值得一提的是方向盤後方附的換檔撥片與變速箱的反應相當快速，像是在超車狀態下，彈指間便能達到想要的檔位，不會拖泥帶水有遲滯感，效率表現優異。在操駕上雖然體型超過 5 米，但在底盤部分採用前麥花臣、後獨立式連桿設計，提供相當穩健的下盤基礎，駕馭上可感受到車輛設定的沉穩扎實，對於路面坑洞、起伏的吸收力表現相當不錯。
Kia Carnival 雖然體型超過 5 米，但在底盤部分採用前麥花臣、後獨立式連桿設計，提供相當穩健的下盤基礎，駕馭上可感受到車輛設定的沉穩扎實，對於路面坑洞、起伏的吸收力表現相當不錯。
過去在國內的大型美式 MPV市場主要是由 Toyota Sienna 最受市場歡迎，後來和泰汽車正式導入後，貿易商轉而引進美規的 Honda Odyssey 來分食。不過在森那美汽車重新導入 Carnival 之後，以較具市場競爭力的價格也吸引不少車主。這次第四代大改款 Carnival 無論是底盤、配備甚至價格，再加上歐洲化的外觀設計、內裝質感以及其挾帶的多樣主被動安全配備，在同級之間提供了絕佳的市場競爭能力，在注重產品質量和安全意識抬頭的今日，相信消費者已經逐漸走出抉擇上的迷思，在合宜的價格帶之中，選擇具有相對價值性的產品，從上市後接破 400 張訂單的表現可見一斑。