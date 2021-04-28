跨界越野風　Toyota Sienna Woodland Special Edition 新登場

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-04-28 16:55:40

Toyota 日前在美國市場針對 Sienna 推出一款全新的 Woodland Special Edition 特仕車型，全車具備專屬的車身套件、標準配置 AWD 系統，並對應車型定位提高了車身高度，預定今年秋季開始交車。

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此次新推出的 Sienna Woodland Special Edition 新增了 Cement、Midnight Black Metallic 兩款新車色供車主選擇，外觀標準搭載帶橫桿設計的車頂行李架、黑色定風翼、深鉻色飾條、18 吋鋁圈、黑色銘牌...等等，為這款強調家庭用的美式 MPV 添增了不少個性化色彩。

在車室方面， Sienna Woodland Special Edition 標準搭載 12 顆喇叭 1,200W JBL 音響系統、1,500W 電源插座、雙前座加熱功能、第二排遮陽簾、7 個 USB 插孔、腳踢感應尾門...等等，第二排座椅為 Captain Chair 獨立設計，而第三排座椅也具備 Split & Stow 可摺疊式機能，可對應載人、載寵物或者休閒裝備等需求來應用行李廂空間，同時在安全防護上第二代 Toyota Safety Sense (TSS 2.0) 亦是標準配備。

動力表現上，美規 Sienna 採用 2.5L Dynamic Force 直列四缸引擎搭配電動馬達所構成的油電系統，引擎輸出值為 189 hp @ 6,000 rpm、176 lb-ft @ 4,400 rpm，電動馬達輸出值為 (前 180 hp、後 54 hp)，提供 243hp 的綜效輸出表現。

現行第四代 Sienna 於 2020 年 5 月於美國市場推出，國內市場方面則於今年 3 月在台發表，提供旗艦以及鉑金兩個車型等級。

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