深耕雲嘉南地區 Volvo 嘉義匯勝汽車正式開幕

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Volvo 匯勝汽車今天正式開幕，現場邀請到國際富豪汽車總裁陳立哲先生(中)、嘉義縣議員葉孟龍先生、匯勝汽車董車長蔡奇豐先生、嘉義市副市長陳淑慧女士、監察院前院長張博雅女士、嘉義市警局副局長蔡培崑先生以及匯勝汽車總經理曾長鋒先生蒞臨剪綵。國際富豪汽車年初時便宣布與匯豐汽車集團合作，此次新開幕的嘉義據點斥資 5 億台幣打造而成，座落於嘉義市區主要聯外道路北港路上，臨近國道一號嘉義/北港交流道。展間以 2016 開始引入國內的「VRE」(Volvo Retail Experience) 概念，以源自北歐斯堪地那維亞的簡約美學與舒適居家氛圍。
一樓為近 500 坪之展示中心與服務維修中心，挑高 8 米的展示中心可同時展演六款新車，挑高樓板讓賞車視野更具空間穿透感。二樓為佔地近 200 坪的頂級北歐奢華客休區與「Volvo Selekt」展示區，集新車展示、售服保修與 VOLVO SELEKT 等一站式服務。
另外為提升車主蒞臨展間的體驗，匯勝嘉義也提供了 Lavazz 咖啡豆，並提供 Top Class 頂級義式咖啡、Gran Espresso 濃郁風味咖啡兩種選擇，同時客休區也另闢 Lagom Area 按摩空間，讓回廠保養愛車的車主可以在等待的同時放鬆身心。此外，若有兒童同行的車主或消費者，二樓也備有親子廁所及寬敞的兒童遊憩間。
國際富豪汽車近年來為了展現深耕台灣市場的決心，持續拓展全新的展示中心，希望透過最新的規格與服務來吸引新的客群，同時維持既有的忠實顧客，讓每一位 Volvo 車主享受最優質的購車和保修後勤服務。