Nuna全球首發TRVL™時尚輕摺車單手輕推即收、一拉即開，新品上市價$12,900元

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Nuna《TRVL™時尚輕摺車》是目前手推車系列中最輕巧的產品，此次活動發布會現場，由Nuna全球資深業務總監Rauno Mord親自展示《TRVL™時尚輕摺車》的革命性進化，包括單手輕推即收、一拉即開、不需任何轉接器就能結合嬰兒提籃使用，此外，《TRVL™時尚輕摺車》，更讓Nuna於2021年再度獲得德國紅點大獎，品牌至今累積已達22個獎項。本次推出《TRVL™時尚輕摺車》是Nuna手推車系列中最輕巧的話題新作，含防曬頂篷、皮革手把、超大置物籃等全車總重量僅有6.8公斤，媽媽也能單手輕鬆提起，減重相當有感！ 全車採單手輕推收折、一拉即開的簡易操作，收車後可自行站立，體積較一般推車縮小30%*以上，卻仍絲毫不壓縮寶寶座艙空間，即使是搭乘高鐵等大眾交通運輸時，也能輕鬆地放置於座位，避免改置遠處的困擾。它同時具備四輪避震系統、五點式磁吸安全扣具、踩踏式煞車、透氣天窗等超過多項貼心標準配備，面對高鐵上下車的顛簸晃動也能掌握安全穩定，輕鬆暢遊各種場域。Nuna不僅解決父母面對外出旅行時最在意的重量及尺寸，還貼心改造提籃接合模式，不需額外配件即可將PIPA系列提籃直接放上，迅速從車上或室內轉換外出暢遊模式，絲毫不打擾寶寶的休憩時光，恣意享受親子旅程。《TRVL™時尚輕摺車》全車座布採用通過國際環保紡織協會OEKO-TEX® Standard 100認證的布料，該認證在層層嚴格把關下，確保每個部件，每根線、每個鈕扣或拉鍊、印花或塗層、甚至其他輔料，都已通過有害物質檢驗，並人工模擬排汗的情況，多方測試重金屬的溶出指數，確保所有使用的紡織布料皆不含致敏、致癌、甲醛、殺蟲劑、PVC增塑劑、有機揮發氣體等有毒成分，其要求的嚴格程度已經超出了現有國家的法律規定，Nuna嚴格把關，給予寶寶安全與健康的環境！
始終秉持「精湛工藝技術超越業界安全標準之上」為製造圭臬的Nuna，嚴格守護寶寶健康安全，給予全方位完整照護，《TRVL™時尚輕摺車》也在此嚴格把關標準下，確保全車座布皆通過OEKO-TEX® Standard 100認證，實踐Nuna給予父母最安心的承諾。全球首發的【TRVL™時尚輕摺車】已在全台熱烈發售，有Caviar黑色、Meadow朝霧綠、Sapphire灰寶藍共時尚三色，簡約風尚的優美設計勾勒出歐洲都會風雅感，建議售價$16,200元，新品上市價$12,900元。