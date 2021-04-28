Audi e-tron / e-tron Sportback 獲得年度風雲車 2021 車訊風雲獎結果出爐

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「車訊風雲獎」是由台灣汽車雜誌一手車訊所屬的寶路多集團所主辦，車訊風雲獎集結所有入圍車款，讓評審委員現場針對實車進行評選，專業評審團的 評審委員更是邀集台灣各媒體領域的專業人士，經過全體評審委員的評鑑，決選出台灣市場上的年度風雲車，以及各主要級距的最佳推薦車款等獎項。
因應 2020 年第 15 屆受 COVID-19 疫情影響而停辦，寶路多集團將該屆 (2019 年 2 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日) 入圍期間推出之「全新車款」及「大改款車款」列為本屆評選之「種子入圍車款」。(歷屆是以前屆該級距得獎車款作為本屆該級距種子入圍車款。) 本屆第 16 屆入圍車款期限範圍為 2020 年 2 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日間進行改款之車款，包含全新車款、大改款車款及小改款車款。
投票評選機制方面，「年度最佳車型」是由每位評審自每組年度最佳車型以勾選方式選出一部該級距之最佳車型，各級距統計後票數最多之前兩名車款即為第一輪入圍車款，之後再由評審團於現場進行第二輪不記名投票，得票最高者即為該級據之年度最佳車款。而「年度風雲車」之評選方式，則是由各級距得獎之年度最佳車款且符合年度風雲車入圍條件者，不分國產、進口、級距，由評審團進行第一輪不記名投票，第一輪投票統計最高前兩名車款，由評審團於現場再進行第二輪不記名投票，得票數最高者即為 2021 年度風雲車。
本屆車訊風雲獎設有「最佳國產小型車」、「最佳國產中型車」、「最佳國產中型車」、「最佳國產小型 SUV」、「最佳國產中型 SUV」、「最佳國產小型 MPV」、「最佳國產中型 MPV」、「最佳國產大型 MPV」、「最佳進口都會車」、「最佳進口小型車」、「最佳進口中型車」、「最佳進口中大型車」、「最佳進口小型SUV」、「最佳進口中型SUV」、「最佳進口大型SUV」、「最佳進口小型MPV」、「最佳進口中型MPV」、「最佳進口大型MPV」、「最佳進口豪華都會車」、「最佳進口豪華小型車」、「最佳進口豪華中型車」、「最佳進口豪華中大型車」、「最佳進口豪華大型車」、「最佳進口豪華小型SUV」、「最佳進口豪華中型SUV」、「最佳進口豪華中大型SUV」、「最佳進口豪華大型SUV」、「最佳進口豪華小型MPV」及「最佳進口豪華大型MPV」等共 29 個獎項，其中「最佳國產小型車」、「最佳國產大型車」、「最佳國產小型 MPV」、「最佳國產中型 MPV」、「最佳國產大型 MPV」及「最佳進口中型 MPV」共 6 個級距無車款入圍，因此共頒發 23 個獎項。
「最佳國產小型車」
從缺
「最佳國產中型車」
入圍的有 Ford Focus (種子車款)、Nissan Sentra 及 Toyota Corolla Altis (種子車款) 共 3 款車型，進入第二輪決賽的是，由 Ford Focus 贏得最佳國產中型車的殊榮 !
「最佳國產大型車」
從缺
「最佳國產小型 SUV」
入圍的有 Hyundai Venue 及 Toyota Corolla Cross 共 2 款車型，由 Hyundai Venue 贏得最佳國產小型 SUV。
「最佳國產中型 SUV」
入圍的有 Ford Kuga 及 Luxgen URX (種子車款) 共 2 款車型，由 Ford Kuga 贏得最佳國產中型 SUV。
「最佳國產小型 MPV」
從缺
「最佳國產中型 MPV」
從缺
「最佳國產大型 MPV」
從缺
「最佳進口都會車」
入圍的有 Kia Picanto 及 Suzuki Ignis Hybrid 共 2 款車型，由 Suzuki Ignis Hybrid 贏得最佳進口都會車。
「最佳進口小型車」
入圍的有 Hyundai Veloster (種子車款) 及 Suzuki Swift Hybrid 共 2 款車型，由 Suzuki Swift Hybrid 贏得最佳進口小型車。
「最佳進口中型車」
入圍的有 Ford Focus ST/ST Wagon (種子車款)、Hyundai Ioniq Hybrid、Mazda3 (種子車款)、Nissan Leaf (種子車款)、Škoda Scala 及 Subaru Impreza 共 6 款車型，由 Škoda Scala 贏得最佳進口中型車。
「最佳進口中大型車」
入圍的有 Nissan Altima (種子車款)、Peugeot 508SW、Škoda Superb Sedan/Combi 及 Volkswagen Arteon Fastback/Shooting Break 共 4 款車型，由 Škoda Superb Sedan/Combi 贏得最佳進口中大型車。
「最佳進口小型SUV」
入圍的有 Kia Stonic (種子車款)、Mazda CX-30 (種子車款)、Nissan Juke、Peugeot 2008、Škoda Kamiq、Suzuki Jimny、Volkswagen T-Cross 及 Volkswagen T-Roc 共 8 款車型，由 Peugeot 2008 贏得最佳進口中大型車。
「最佳進口中型SUV」
入圍的有 Mitsubishi Eclipse Cross 及 Toyota RAV4 (種子車款) 共 2 款車型，由 Toyota RAV4 贏得最佳進口中型 SUV。
「最佳進口大型SUV」
入圍的有 Hyundai Santa Fe (種子車款)、Kia Sorento 及 Ssangyong Rexton (種子車款) 共 3 款車型，由 Kia Sorento 贏得最佳進口大型 SUV。
「最佳進口小型MPV」
入圍的僅有 Peugeot Rifter 共 1 款車型，經評審投票，獲得最佳進口小型 SUV。
「最佳進口中型MPV」
從缺
「最佳進口大型MPV」
入圍的有 Toyota Alphard、Toyota Granvia (種子車款) 及 Volkswagen T6.1 Caravelle 共 3 款車型，最終 Toyota Alphard 與 Volkswagen T6.1 Caravelle 票數相同，經評審抽籤後由 Volkswagen T6.1 Caravelle 獲得最佳進口大型 SUV。
「最佳進口豪華都會車」
入圍的僅有 Audi A1 Sportback 共 1 款車型，但未在第一輪票選獲得足夠票數。
「最佳進口豪華小型車」
入圍的有 BMW 1 Series (種子車款)、BMW 2 Series Gran Coupé 及 Mercedes-Benz CLA (種子車款) 共 3 款車型，由 BMW 2 Series Gran Coupé 獲得最佳進口豪華小型車。
「最佳進口豪華中型車」
入圍的有 Audi A4/A4 Avant、Audi A5 Sportback、BMW 3 Series Sedan/Touring (種子車款)、Lexus IS 300h 及 Tesla Model 3 共 5 款車型，由 BMW 3 Series Sedan/Touring 獲得最佳進口豪華中型車。
「最佳進口豪華中大型車」
入圍的有 Audi A6/A6 Avant (種子車款)、Audi A7 Sportback (種子車款)、BMW 5 Series Sedan/Touring、BMW 6 Series Gran Turismo、Mercedes-Benz E-Class Sedan/Estate、Porsche Panamera、Porsche Taycan 及 Volvo S60/V60 (種子車款) 共 9 款車型，由 BMW 5 Series Sedan/Touring 獲得最佳進口豪華中大型車。
「最佳進口豪華大型車」
入圍的有 Lexus LS 500h 及 BMW 8 Series Gran Coupé 共 2 款車型，由 BMW 8 Series Gran Coupé 獲得最佳進口豪華大型車。
「最佳進口豪華小型SUV」
入圍的有 Audi Q3/Q3 Sportback、Jaguar E-Pace (種子車款)、Land Rover Range Rover Evoque (種子車款)、Mercedes-Benz GLA、Mercedes-Benz GLB 及 Mini Countryman 共 6 款車型，由 Mini Countryman 獲得最佳進口豪華小型 SUV。
「最佳進口豪華中型SUV」
入圍的有 Jaguar I-Pace (種子車款) 及 Mercedes-Benz EQC (種子車款) 共 2 款車型，由 Jaguar I-Pace 獲得最佳進口豪華中型 SUV。
「最佳進口豪華中大型SUV」
入圍的有 Audi e-tron/e-tron Sportback、Audi Q7、BMW X6 (種子車款)、Land Rover Discovery Sport 及 Mercedes-Benz GLE 共 5 款車型，由 Audi e-tron/e-tron Sportback 獲得最佳進口豪華中大型 SUV。
「最佳進口豪華大型SUV」
入圍的有 BMW X7 (種子車款)、Land Rover Defender 110 及 Mercedes-Benz GLS (種子車款) 共 3 款車型，由 Land Rover Defender 110 獲得最佳進口豪華大型 SUV。
「最佳進口豪華小型MPV」
入圍的僅有 Mercedes-Benz B-Class (種子車款) 共 1 款車型，因未參與評選而無法進行票選。
「最佳進口豪華大型MPV」
入圍的僅有 Lexus LM (種子車款) 共 1 款車型，經評審投票後，獲得最佳進口豪華大型 MPV。
本年度的車訊風雲獎在去年因疫情而停辦的影響下，使入圍車款數量眾多，且包含許多重要的大改款、小改款或全新導入的車型，競爭頗為激烈，最終 Ford Kuga 與 Audi e-tron 間對年度風雲車的爭奪，可說是務實與理想間的考量，雖說 e-tron 獲得年度風雲車的殊榮，但較貼近大眾族群的 Kuga 實力也是不容小覷。