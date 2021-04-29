深耕雲嘉南地區，Volvo匯勝汽車全新嘉義VRE展示暨服務中心正式啟用！

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國際富豪汽車餘2021年初宣布與深耕國內車市40餘載的匯豐汽車集團合作，匯豐汽車集團斥資五億成立「匯勝汽車」成為 Volvo 汽車雲嘉南地區全新經銷體系，強強聯手看好後疫情時代，深耕南台灣豪華汽車市場，提供中南部 Volvo 車主嶄新的服務水準與能量。本次以 Volvo 瑞典原廠 Volvo Retail Experience 5.0 規格全新落成之匯勝嘉義展示暨服務中心正式啟用，擴大戰略布局、深化在地服務能量，為 2021 年 Volvo 汽車在台銷售成長再添助力。
2021年4月28日由Volvo 匯勝汽車重金打造的 VRE 5.0 展示中心正式開幕，座落於嘉義市區主要聯外道路北港路上，臨近國道一號嘉義/北港交流道，位處交通便捷四通八達之地，集新車展示、售服保修與 Volvo SELEKT 等一站式服務，即日起為中南部地區廣大消費者提供源自北歐的豪華尊榮服務。
Volvo 匯勝嘉義展示暨服務中心一樓為近 500 坪之展示中心與服務維修中心，展間外觀專屬耀眼的 Volvo 廠徽具備鮮明的品牌辨識度，成為嘉義市區全新地標之一。挑高 8 米的展示中心可同時展演六款新車，挑高樓板讓賞車視野更具空間穿透感。位於賞車區後方設有交車空間，隨著南臺灣明媚的陽光照入，為每一次交車儀式帶來熱情與溫暖。後方維修服務區設有五個獨立工位容納車輛維修與定保，除了專屬全功能四輪定位工作區，斥資購入拆胎機與平衡機為車主行車安全做堅實把關。
展示中心二樓為佔地近 200 坪的頂級北歐奢華客休區與「Volvo Selekt」展示區。客休區維持 VRE 5.0 美學，注入斯堪地那維亞式簡約優雅，適切留白，以低彩度北歐設計家飾點綴其中，營造減壓氛圍，讓空間既有居家生活般的舒適，同時保留精緻細節的講究。
除此之外，客休區中心更設立了獨立的精品展售專區，進駐各項夢幻精品和瑞典生活商品，提供專屬於車主的貼心服務。而愛好咖啡的消費者亦有口福，匯勝嘉義為全台首間啟用全球第三大咖啡烘焙商 LAVAZZA 咖啡豆之 Volvo 展間，車主可以在此品嘗到 Top Class 頂級義式咖啡、Gran Espresso 濃郁風味咖啡兩種選擇，盡情享受 FIKA 時光。
除此之外，客休區另闢專屬的深層按摩體驗空間 Lagom Area，讓回廠保養愛車的車主可以在等待的同時藉由頂級按摩椅深度放鬆身心。若有兒童同行的車主或消費者，二樓備有親子廁所及寬敞的兒童遊憩間，專屬汽車跑道與兒童學步車能讓小朋友一齊體驗駕駛樂趣。在這裡，全家人都能找到舒適自在的角落，渡過保養車輛的午後時光。
關於未來電動化車款比例將逐漸提高，對應PHEV與純電車款的充電需求，Volvo也陸續會在現有、以及規劃中的新據點規劃設置充電設備，且每一個據點至少都會有一座以上的直流電快速充電設備，同時，包括：電動車維修之相關人員、設備，都會依照原廠與相關法規建構，以利未來汽車動力系統轉型需求，
呼應 Volvo 以人為本的理念，Volvo 匯勝汽車致力滿足車主賓至如歸的感受，提供貼心的購車服務與專業的售服技術，目標成為南台灣豪華車市中獨樹一格的經銷據點。全新匯勝汽車嘉義展示暨服務中心座落於嘉義市西區北港路 807 號，國際富豪汽車與匯勝汽車歡迎所有喜愛 Volvo 的舊雨新知蒞臨指教。而雲嘉南地區，在嘉義據點成立後，接下來台南據點的更新工程也已展開，預計會在不久將來與南部消費者見面，持續深耕南台灣。