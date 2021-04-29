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TPMMA理事長高孟熙一行人今日前往輝凌藥品，頒發榮譽MR證書給該公司黃正安總經理；高孟熙理事長表示，TPMMA推動MR（Medical Representatives醫藥行銷師）認證制度行之有年，醫藥行銷人員是最需掌握、銷售目標藥品安全性及有效性的一群人，如此才能將專業知識提供給病人，M認證制度的推動，歷年來受到衛生主管機關的多方協助，單位主管均親臨擔任認證訓練講師，對MR認證制度表示肯定與支持。目前我國之MR認證證照屬於個人資格且是業界自主，取得MR認證後6年內需接受120小時之持續教育，才能保有MR資格。輝凌藥品的價值創造源於注重患者的需求，並致力為卓越人才打造最佳工作環境。
致力於幫助人們建立健康的家庭 並過上更好的生活
輝凌FERRING的創立人Dr. Frederik Paulsen是最早進行胜肽類藥物研究的科學家之一，他於五十年代初期，在瑞典成立第一家輝凌，旨在發展及研究胜肽類激素產品。至今，輝凌己從胜肽類激素及其類似物的研究，拓展至其他領域，目前研發的藥物種類，主要為內分泌科、腸胃科、婦產科及泌尿科等藥品。
輝凌的全球營運總部位於瑞士聖普雷，生產基地設於瑞典、丹麥、德國和捷克，在美國和英國均有研究機構。輝凌目前在全球七十個國家設立分公司，台灣分公司於民國八十六年成立，產品主要包含腸胃科、泌尿科用藥、婦產科及不孕症等領域，期望能提供高品質之藥物以期嘉惠更多病人，獲得最新及最適當的藥物治療。
一直以來，輝凌總部與很多大學、醫療機構和其他研究所都有著緊密聯繫，共同進行研究工作。我們深信，以我們日漸擴展的網絡，輝凌的產品將令更多病人受惠，從而實現我們的承諾：輝凌以人為本 (People come first at FERRING)。
輝凌公司以人為本 積極鼓勵同仁取得MR認證
輝凌公司的價值源於注重患者的需求，並致力幫助同仁在個人和專業方面的成長，同時提供各種職能培訓及專業技能認證以協助同仁職涯發展。未來將持續鼓勵同仁取得MR資格認證，提升個人專業能力，一同幫助台灣民眾建立健康的家庭並過上更好的生活。
資料來源：健康醫療網 輝凌藥品養優秀行銷人才 榮譽ＭR認證肯定
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