全新喜美來了 ! 第 11 代 Honda Civic Sedan 正式在美發表

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第 11 代 Civic 相較於舊款軸距增加 1.4 吋，使車身長度增加 1.3 吋，整體造型雖然看起來較為內斂，但官方宣稱前擋風玻璃向後移動 1.96 吋，拉長引擎蓋的輪廓，看起來更為低趴。車側方面則透過一道從引擎蓋側邊向後延伸至尾燈的腰線，結合肌理十足的輪拱設計以及橫置式的 LED 燈組，帶來更為成熟的動感姿態。
內裝方面採用 Honda 著名的 MM 思想 (人性空間極大化，機械空間極小化) 開發，中控台以水平線條鋪陳，整體相當平整，得益於車頭位置降低使得前方視野相當開闊。最新的 Civic-first 技術，在 LX、Sport、EX 車型上提供 7 吋彩色 LCD 液晶儀表與 7 吋觸控螢幕，亦支援 AppleCarPlay、Android Auto 手機連結功能。於 Touring 車型上則首次配備 10.2 吋全數位儀錶板與新型 9 吋 Display Audio 多媒體觸控螢幕，同時導入無線 AppleCarPlay、Android Auto 功能、無線充電板...等高階配備。
安全表現上，第 11 代 Civic 前座乘客側部的安全氣囊採用三腔設計，能讓頭部受到撞擊時有更完善的保護能力，同時車體扭轉剛度也增強 8%、彎曲剛度提升 13%，並分別在 A 柱、B 柱以及 C 柱採用硬度更強的鋼材，來達到更高水準的防護表現。在主動安全系統部分，Honda Sensing 自然是全車系的標準配備，同時硬體以及軟體皆全面更新，並導入交通壅塞輔助系統，讓 ACC 主動巡航控制系統能更自然的剎車與加速，搭配車道維持輔助 LKAS 讓整體的運作更為線性。此外，此次改款 Civic 也首度採用 8 個停車雷達，同時具備低速前/後緊急剎車功能。
動力表現上，第 11 代 Civic 在北美市場共有兩款動力，LX、Sport 配置 2.0L DOHC i-VTEC 自然進氣引擎，最大馬力 158hp/6,500rpm、最大扭力 138lb-ft/4,200rpm、EX 以及 Touring 則搭載 1.5L Turbo 渦輪引擎，最大馬力 180hp/6,000rpm、最大扭力 177lb-ft/1,700-4,500rpm。
Civic 在北美市場推出已經超過 35 年，全球市場共生產了將近 1,100 萬輛，其中美國市場就超過了 500 萬輛，對於品牌有相當歷史意義的車款。而第 11 代將繼續在加拿大安大略省 Alliston 工廠生產，而後續推出的掀背版則將首次在美國印第安納州的 Greensburg 工廠生產。