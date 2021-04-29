宏佳騰智慧電車 Croxera 安全車聯網聯盟正式成立

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宏佳騰引用警政署統計資料，發現近 5 年來機車肇事件數佔交通事故總件數超過 5 成，其中 A1 類的死亡人數更佔全國近 6 成，顯見機車交通安全是重要議題，因此決定整合業界一同發展安全車聯網聯盟，透過與友達光電與晶傑達光電共同開發的 Croxera 智慧儀錶，整合 Croxera App 中的 Here Map 圖資，並利用資策會的各項數據模型分析與智慧交通發展經驗，也與微星科技聯手開發儀錶板之外的智慧裝置。
除了硬體之外，宏佳騰也與台灣微軟合作提昇邊緣運算與安全雲端管理，並與科絡達合作改善 OTA 空中下載升級功能，並與台灣智慧駕駛合作可應用於多元交通載具的自動駕駛解決方案，加上台灣大哥大的 5G 網路通訊，甚至傳統燃油機車品牌 SYM 三陽工業也加入聯盟，整合多方力量共同朝向改善機車交通安全的目標前進。
宏佳騰林東閔執行長表示，成立 Croxera 安全車聯網聯盟的首要目的，在於透過人、車、路、雲技術科技的合作，創造次世代智慧交通安全技術與產品，全新的 Smart Notice 2.0 系統將會逐步導入事故預防提醒功能，並新增更多元的雲端服務，使雲端邊緣運算及智慧儀表系統得以升級，改善交通安全並降低 A1 事故率。未來也希望將聯盟的成果打造成適用全球機車的新平台，使更多使用者享受到車聯網的便利性與安全性。