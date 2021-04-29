宏佳騰智慧電車 Croxera 安全車聯網聯盟正式成立

（圖／7Car 小七車觀點）
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7Car 小七車觀點

2021-04-29 12:55:40

宏佳騰智慧電車 (Aeonmotor) 今日上午選在三創生活園區舉行 Croxera 安全車聯網聯盟成立大會，攜手 Auo 友達光電、Carota 科絡達、HERE Technologies 台灣錫爾、資策會、JDI-KOE 晶傑達光電、Microsoft 台灣微軟、MSI 微星科技、SYM 三陽工業、台灣大哥大、Turing Drive 台灣智慧駕駛等廠商，冀望整合各自的軟硬體與專業，將我國自機車王國升級為智慧安全機車王國。

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宏佳騰引用警政署統計資料，發現近 5 年來機車肇事件數佔交通事故總件數超過 5 成，其中 A1 類的死亡人數更佔全國近 6 成，顯見機車交通安全是重要議題，因此決定整合業界一同發展安全車聯網聯盟，透過與友達光電與晶傑達光電共同開發的 Croxera 智慧儀錶，整合 Croxera App 中的 Here Map 圖資，並利用資策會的各項數據模型分析與智慧交通發展經驗，也與微星科技聯手開發儀錶板之外的智慧裝置。

除了硬體之外，宏佳騰也與台灣微軟合作提昇邊緣運算與安全雲端管理，並與科絡達合作改善 OTA 空中下載升級功能，並與台灣智慧駕駛合作可應用於多元交通載具的自動駕駛解決方案，加上台灣大哥大的 5G 網路通訊，甚至傳統燃油機車品牌 SYM 三陽工業也加入聯盟，整合多方力量共同朝向改善機車交通安全的目標前進。

宏佳騰林東閔執行長表示，成立 Croxera 安全車聯網聯盟的首要目的，在於透過人、車、路、雲技術科技的合作，創造次世代智慧交通安全技術與產品，全新的 Smart Notice 2.0 系統將會逐步導入事故預防提醒功能，並新增更多元的雲端服務，使雲端邊緣運算及智慧儀表系統得以升級，改善交通安全並降低 A1 事故率。未來也希望將聯盟的成果打造成適用全球機車的新平台，使更多使用者享受到車聯網的便利性與安全性。

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