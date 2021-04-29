運動化新形象　全新 Volkswagen ID.4 GTX 登場

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-04-29 13:55:40

Volkswagen 在去年發表 ID.4 之後，日前再度推出 ID 電動車家族首款性能化作品 ID.4 GTX，於前軸加入一組馬達來提高動力表現，並從原有的後驅方式改為四驅的配置。目前在德國市場已經開放訂購，建議售價為 50,415 歐元起。

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Volkswagen 過去曾在 Golf、Jetta 和 Scirocco 等車款上使用 GTX 代表運動化的車型 ，但未來 GTX 之名將只用於電動車款上，等同於 GTI 的定位。此次新推出的 ID.4 GTX 在外觀上導入了直立三眼式 LED 燈組，並且標準配備黑色高光澤套件、IQ LED 頭尾燈，車尾中央也多了 GTX 銘牌來辨別身分。另外，ID.4 GTX 標準採用 20 吋鋁圈，原廠亦提供了 21 吋鋁圈選配來提升視覺的飽滿度。

內裝部分新增了紅色車縫線，搭配高光澤黑色飾板來營造強烈的對比氛圍，並提供 30 色 LED 氣氛燈、加熱功能方向盤、GTX 專屬跑車座椅、12 吋多媒體觸控螢幕...等等。

動力表現方面，GTX 在前軸新增了一具電動馬達形成四驅的表現，綜效輸出值從 201hp 提高至 295hp，使得 0-100km/h 加速縮短至 6.2 秒，最高時速也來到 180km/h。底盤部分車主也可以選配運動化套件或者主動式懸吊系統，讓車身高度降低 15mm 提高行駛的平穩度。續航表現上，ID.4 GTX 標準配置 77kWh 的電池組，在 WLTP 規範之下擁有 480 公里的續航里程。

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