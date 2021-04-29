宏佳騰成立「CROXERA安全車聯網聯盟」，SYM三陽入列，助台灣機車產業鏈智能進化！

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本次宏佳騰智慧電車凝聚台灣機車與ICT兩大重要力量，發起成立「CROXERA安全車聯網聯盟」，由Aeonmotor宏佳騰智慧電車攜手AUO友達光電、CAROTA科絡達、HERE Technologies 台灣錫爾、III資策會、JDI-KOE晶傑達光電、MICROSOFT台灣微軟、MSI微星科技、SYM三陽工業、TWM台灣大哥大、Turing Drive台灣智慧駕駛等合作夥伴同台亮相。透過十大合作夥伴的專業、軟硬體整合引領機車產業升級，促使科技應用結合交通運輸，實現產業創新，期盼台灣從機車王國升級為智慧安全機車王國。
根據警政署統計，截至108 年底，全國機動車輛數達2,211 萬輛，其中機車總數為1,399萬輛，約占6 成3，且近5 年機車肇事件數占交通事故總件數均超過5 成，108年更達54.26％為歷年最高。其中108年A1類（人員當場或24小時內死亡之交通事故）人數更是高達1,100 人，占道路交通事故總死亡人數1,849 人之59.49％，顯見機車交通安全實為不可忽視的重要議題。
宏佳騰董事長鍾杰霖表示，台灣機車密度堪稱世界第一，科技實力更是備受世界肯定，但在車聯網發展上卻罕有優先以機車使用情境的產品與服務，宏佳騰自2018年推出全球首款智慧儀表系統－CROXERA，憑藉公司研發的環境守護LED光圈與SMART NOTICE 智慧通知語音化技術，除了可透過光圈顏色與閃爍變化進行安全警示，更可搭配藍牙耳機，以語音提醒車主當前測速照相警示、路線導航…車況等訊息，車主手機、雲端與機車儀表板三方運算為車主帶來兼具智慧便利、提升安全性的騎乘體驗。
宏佳騰執行長林東閔指出，持續深耕車聯網智慧應用，此次成立CROXERA安全車聯網聯盟首要目的，旨在透過合作力量整合人、車、路、雲技術與科技，加速打造次世代智慧交通安全技術與產品，而全新SMART NOTICE 2.0帶來佈局智慧交通的功能升級，未來將可逐步導入事故預防提醒功能，開發更多元的雲端服務，升級雲端邊緣運算及智慧儀表系統，帶來全新世代的智慧安全科技，提升交通安全性，降低A1事故率。
看準台灣具備多元車種混合車流的交通環境，擁有絕佳的場域發展混合車流安全技術，宏佳騰率先業界建立團結合作高效分工發展願景，在硬體方面，透過與面板大廠友達光電及晶傑達光電（KOE）開發CROXERA智慧儀表，整合CROXERA App的HERE Map圖資服務，並利用資策會的各項數據模型分析與智慧交通發展經驗，以及預計與微星科技開發新智慧裝置規劃，精進車用智慧裝置能力。
另外在強化雲端應用部分，更進一步結合台灣微軟全面升級邊緣運算與安全雲端管理、服務全球超過3.2億台智慧裝置OTA（空中下載升級，智能汽車基礎建設）的科絡達，快速遠端更新技術、台灣智慧駕駛可應用於多元交通載具的自駕系統解決方案，以及擁有涵蓋率領先的台灣大哥大5G，透過其高網速、低延遲的特性，讓軟體更新、資訊轉換更加順暢便利。透過聯盟合作方式統合各領域強項，除了宏佳騰率先啟用車聯網系統，三陽工業也支持並看好安全車聯網發展並加入聯盟攜手合作，安全不分油電，加速邁向智慧運輸與智慧城市時代。
台灣大哥大總經理林之晨表示：「台灣大將提供4G/5G通訊，以領先同業的涵蓋優勢，為智慧車聯網提供網路串聯基礎、AI運算雲端技術，加上台灣大OTA平台的優異服務，讓智慧機車隨時保持在最新狀態，台灣大用科技服務與聯盟的夥伴聯手Open Possible，助力台灣在這波典範轉移過程中，成為「機車界的Tesla」。
林東閔執行長進一步表示，透過公司6年技術經驗與超過萬名使用者體驗CROXERA系統為基礎，與夥伴協同合作力量，將可持續精進優化車聯網技術與服務。未來期許將串聯更多機車、汽車等智慧車輛車聯網架構資訊，藉由台灣「機車王國」產業優勢，將技術與服務提供給更多海內外車廠，降低重複開發與投資成本，打造機車界的Android平台，共同努力為台灣混合車輛交通環境挹注創新技術與新能量，提升混合車流安全性，透過CROXERA智慧儀表讓全球機車都能享受到車聯網的便利性與安全性。
而本次新聯盟成立大會中，除了眾多台灣科技產業業者外，台灣另一家機車大廠SYM三陽工業也同步加入該聯盟，在會中宏佳騰表示CROXERA系統將不僅止於提供電車使用，傳統油車也同樣適用，因此，在未來可望見到裝置CROXERA系統SYM三陽車款上路；此外，值得關注的是，在電動車發展話題正夯的情況下，在此之前，SYM三陽工業曾在2020年底宣稱將放緩電動車投產計畫，且頃向使用快充設備與自家與中油開發的電池系統，並不會採換電系統，但隨著光陽也開始大規模投入換電系統發展，且除了光陽、三陽之外的台灣其他主要機車商皆已加入Gogoro陣容下，以及日前日本四大機車廠對於電動機車使用之電池與換電系統規格也已達成共識，換電模式成為電動機車發展主流態勢逐漸明顯，SYM三陽是否仍堅持持續自行發展自家充電系統，或是藉由先加入同為Gogoro陣營之宏佳騰所主導的「CROXERA安全車聯網聯盟」後，再於未來投入Gogoro陣營？十分值得觀察。過去，在電動機車發展上原先採充電模式的中華汽車，也在與同為Gogoro陣營的台鈴機車eReady合作之後，再宣布與Gogoro合作開發新車，間接加入Gogoro陣營。