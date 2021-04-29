2.0 升與 1.6 升起雙汽油動力選擇 DFSK C71 / C72 單廂與雙廂貨車亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，C71 / C72 採用較其他 C 系列貨車更長的車頭設計，水箱罩與下氣壩施以黑色處理，車身鈑金線條頗為立體，足踏 195/70R15 胎圈組，車色提供極地白與水晶銀共 2 種選擇。尺碼部分，C71 的車身長寬高為 5,335x1,785x2,025 (mm)，C72 的車身長寬高則為 5,620x1,785x1,990 (mm)，軸距均為 3,360mm。
內裝方面，C71 / C72 採用轎車化的座艙設計風格，飾板加入壓花處理，座椅採用雙色配置，駕駛座可進行四向手動調整，中控台配置 10 吋觸控螢幕。酬載機能方面，C71 / C72 的貨斗長寬高分別是 3,300x1,680x3,70 (mm)，載貨空間最高達到 9,426 公升。
動力配置方面，C71 / C72 提供 1.6 升與 2.0 升兩種不同排氣量的汽油引擎，其中 1.6 升可輸出約 120.7hp (90kW) 最大馬力及 158Nm 峰值扭力，2.0 升可輸出約 140.8hp (105kW) 最大馬力及 200Nm 峰值扭力，搭配液壓離合器手排變速箱及後輪驅動，極速均為 120km/h，平均油耗最佳可達約 14.08km/L。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興目前販售大穩發 S2.5t、金穩發及穩發共 3 款小貨車，其中最新上市的大穩發 S2.5t 將總重升級至 2.5 噸，並導入包括 ESC 車身動態穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統及後車門兒童安全門鎖等安全配備，引擎也通過歐盟六期排放標準，並提升輸出表現，建議售價為新台幣 60.8 萬元起。