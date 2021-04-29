Suzuki Vitara / S-Cross Hybrid 在英國市場新增 6 速自排動力選項

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Vitara Hybrid 及 S-Cross Hybrid 搭載具備 48V SHVS 輕度油電混合動力系統的 K14D 1.4 BOOSTERJET 引擎取代原有的 K14C 1.4 BOOSTERJET 引擎，去年 (2020) 推出時僅提供 6 速手排變速箱，如今則新增 6 速自排變速箱供英國消費者選擇。
此套 48V Hybrid 系統利用渦輪增壓器壓縮空氣導入氣缸內，使得引擎在 2,000rpm 的低速區域就能夠發會 235Nm 的最大扭力。而 K14D 的渦輪增壓器擁有一組閥門，用於控制增壓壓力，能夠依據駕駛的行駛變化提供更快的反應速度，提升噴油嘴噴射的時機與霧化效果來提高燃油效率。
然而為提升燃油效率，引擎的壓縮比也提高至 10.9，電動調節進氣門的氣門正時和再循環冷卻的廢氣能夠讓 K14D 這顆直噴渦輪引擎隨時發揮最大的扭力，減少更多燃油損失。
另外，48V SHVS 輕度油電系統主要有三個組件，包括 48V 起動發電機、4 V 鋰離子電池和 48V DC 12V降壓轉換器，與標準的 12V 電壓相比，48V 起動發電機可以在動能回收模式下提高電動馬達的效率並擴大扭力峰值。這套 48V 新輕度油電系統的能夠透過電動馬達驅動讓增加加速過程中的扭力表現來提升駕駛體驗，且在能夠在低速時關閉引擎，利用短暫的純電狀態停止燃油消耗。
國內市場方面，Suzuki Taiwan 選在去年 10/21 推出 Ignis Hybrid，並在 12/25 推出 Swift Hybrid 車系，將 48V SHVS 輕度油電系統逐步帶給國內消費者。