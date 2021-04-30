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失智症患者症狀不典型、不明顯！醫師難判斷確診
過往怎麼知道家中老人是不是有阿茲海默症，醫師都是利用臨床標準來診斷，包含症狀、影像檢查、抽血檢查，以這樣的方式準確率就可以到達成8成，但還是有些患者症狀不明顯、早期的發病這時候就不是那麼容易診斷。
面對不容易診斷的患者可以利用腦脊髓液測量異常蛋白、特殊影像檢查等方式，能幫助提高診斷率到九成，只是很多老人家聽到要抽「腦脊髓液」就覺得很害怕、不願意做，加上價格昂貴又有輻射線的暴露，這些方法一直不普及，不適用於阿茲海默症早期檢驗的項目。
新方法：檢驗血液中蛋白質濃度！檢出率打8成
台大醫院神經部陳達夫醫師說：「阿茲海默症常看到是臨床記憶不好，慢慢其他功能變差，比較特殊一開始就是語言表達能力不好、精神混亂的行為，甚至有些病人也會有帕金森的症狀，這時候對臨床醫師在診斷上就容易舉旗不定，很難確切的判斷，如今血液的檢查下就能更加確定他就是有阿茲海默症。」
患者僅需要抽取約6 c.c.的血液，就可以進行「免疫磁減量檢驗技術」，精準測試血液中澱粉類蛋白與濤蛋白的含量，邱銘章說：「這兩種蛋白質濃度的高低就可以來評估阿茲海默症的風險，其準確率更達到8成。」
其運作的機轉就是利用抗體結合奈米磁珠，再加上超導磁量干涉就可以測到訊號，再把血液當中這些物質加進來以後，這時候磁場強度就會不一樣，經過換可以得到血液中蛋白質的濃度。
有家族史、心血管疾病屬於阿茲海默症高風險者
但邱銘章也強調：「任何檢驗都有灰色地帶，目前這樣血液的方式會當作預防性使用，以比較保守的立場。主要先針對高風險族群的篩檢，未來比較有機會推廣到一般民眾的篩檢。」
這樣方式主要協助臨床醫師鑑別相對困難的個案，以及高風險患者長期追蹤，所謂高風險族群包含像是：一等親家人中有失智症患者，平均風險上升3倍，或是本身屬於有心血管危險因子，包含三高、心臟病等。
血液檢測方式有望實現阿茲海默症早期檢驗，但更重要的是思考面對越來越多的失智症患者，社會照顧量能、醫學診斷治療的普及性，都是必須要面對的問題。
文、王芊淩／圖、何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 每增加 5 歲失智症風險增一倍！利用「血液檢驗」有望早期診斷
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