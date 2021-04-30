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花蓮慈濟醫院神經外科李建輝醫師指出，動脈瘤破裂屬於腦神經外科中的急症之一，因死亡率極高，即便是及時就醫治療的病患，死亡率也有一半，而像鄭小姐在腦動脈瘤破裂後仍然保持思緒清醒，能清楚訴說病況的患者，是非常難得且幸運的。
動脈瘤破掉 百分之二十到三十會導致中風
李建輝醫師說明，動脈瘤並不是腫瘤，而是血管有不正常的凸起，像鄭小姐的情況，就是動脈瘤破掉導致的瀰漫性腦出血。若是動脈瘤破掉，大約會有三成到七成的患者出現血管痙攣的情況，當中約有百分之二十到三十的病人會有中風的症狀。
動脈瘤家族病史、常頭痛 應做精密核磁共振檢查
李建輝醫師提醒，若有動脈瘤家族病史，或是長期習慣性的頭痛，建議可以到醫院做精密的核磁共振檢查。當檢查確定動脈瘤在顱內，且大小超過零點五公分，就需要積極做治療，在動脈瘤破掉前做栓塞，這樣治療效果會更好，住院期間也會短很多；通常破裂的動脈瘤，常見大小約在零點五至零點七公分，而未破裂的腦動脈血管瘤越大，血管壁就越薄，也越容易破裂。
資料來源：健康醫療網 常頭痛欲裂當心腦動脈瘤破裂！ 醫：及時就醫死亡率也高
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