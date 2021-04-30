常頭痛欲裂當心腦動脈瘤破裂！　醫：及時就醫死亡率也高

常頭痛欲裂當心腦動脈瘤破裂！　醫：及時就醫死亡率也高
常頭痛欲裂當心腦動脈瘤破裂！　醫：及時就醫死亡率也高

健康醫療網

2021-04-30 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】今年四十歲的鄭小姐是婚禮主持人，二月中突然劇烈頭痛，就醫檢查後發現腦動脈瘤破裂，因工作緣故希望能夠不剃髮治療，從他院轉至花蓮慈院做栓塞手術。醫療團隊利用栓塞、放置引流管、抗痙攣藥物等手段積極治療，目前鄭小姐恢復情況良好，已順利出院。

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動脈瘤破裂　死亡率極高

花蓮慈濟醫院神經外科李建輝醫師指出，動脈瘤破裂屬於腦神經外科中的急症之一，因死亡率極高，即便是及時就醫治療的病患，死亡率也有一半，而像鄭小姐在腦動脈瘤破裂後仍然保持思緒清醒，能清楚訴說病況的患者，是非常難得且幸運的。

動脈瘤破掉　百分之二十到三十會導致中風

李建輝醫師說明，動脈瘤並不是腫瘤，而是血管有不正常的凸起，像鄭小姐的情況，就是動脈瘤破掉導致的瀰漫性腦出血。若是動脈瘤破掉，大約會有三成到七成的患者出現血管痙攣的情況，當中約有百分之二十到三十的病人會有中風的症狀。

動脈瘤家族病史、常頭痛　應做精密核磁共振檢查

李建輝醫師提醒，若有動脈瘤家族病史，或是長期習慣性的頭痛，建議可以到醫院做精密的核磁共振檢查。當檢查確定動脈瘤在顱內，且大小超過零點五公分，就需要積極做治療，在動脈瘤破掉前做栓塞，這樣治療效果會更好，住院期間也會短很多；通常破裂的動脈瘤，常見大小約在零點五至零點七公分，而未破裂的腦動脈血管瘤越大，血管壁就越薄，也越容易破裂。



資料來源：健康醫療網 常頭痛欲裂當心腦動脈瘤破裂！　醫：及時就醫死亡率也高

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