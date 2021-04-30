Lexus、VERSE 聯名推 Podcast，嚴長壽首集登場

Lexus、VERSE 聯名推 Podcast，嚴長壽首集登場
▲ Lexus、VERSE 聯名推 Podcast，嚴長壽首集登場

2GameSome - 有車賞

2021-04-30 20:25:00

Lexus 聯名文化媒體 VERSE 共同創辦台灣汽車產業界首個 Podcast 節目《MY WAY》。《MY WAY》將在五月起，每一個月策畫一檔主題旅程，帶著車主與聽眾一同探索身在台灣各處的文化創造者、商業創新者以及創意生活改變者，陪伴聽眾在行車、通勤的路上，聆聽與感受台灣文化的美好風景。

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《MY WAY》節目由文化媒體 VERSE 雜誌社長張鐵志親自主持，在創辦的雜誌滿週年之際與 Lexus 跨領域合作。《MY WAY》首月主題為「新時代精神」，Lexus 與 VERSE 重磅邀請不同領域的開創者：首集邀約被譽為飯店教父的嚴長壽董事長，退休之後嚴長壽先生將心力投入花東永續發展之上，在永續發展的理想上不斷找尋新定義，而在疫情之後國旅爆發，嚴長壽先生也從另一個角度談台灣應該追求的觀光，以及他所嚮往的文明生活；次集則是邀約台灣第一位跨性別、數位政委「唐鳳」，作為一個自帶定義、一再突破框架的執政人物，在台灣社會上是極具自由的象徵性人物，節目將採訪其獨特經歷、視角，談如何重新定義科技與自由之間的關係；第三集由新生代獨立樂團「告五人」挑大樑，由他們的視角一窺家鄉—宜蘭帶給他們的創作養分，以及爆紅歌曲背後的靈感來源；第四集嘉賓則是優人神鼓創辦人劉若瑀，即將上任台北表演藝術中心董事長的她，對於新的人生旅途與台灣表演藝術發展又有如何看法，在地精神與表演藝術之間的連結又該如何推動？

Lexus 與 VERSE 聯名的《MY WAY》五月起將於 Podcast 平台如 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、KKBOX 等頻道播出。除了持續開創每月各式文化主題外，也將持續邀約深耕台灣這塊土地的各領域佼佼者，讓聽眾可以第一線攫取他們的生命故事，透過第二注意力「聽覺」，帶給車主與粉絲們全新感官享受。

MY WAY》節目資訊

收聽連結：https://reurl.cc/E25q5n

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