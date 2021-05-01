花心男感情出軌　諮商師分析背後心理因素

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男生外遇會開始出現煩惱，原因多半是因為第三者對他們的要求越來越多，對方渴望親密與承諾的壓力越來越大，對方想要改變彼此互動的遊戲規則，這個時候，男生就被迫要跟對方溝通，不能單純地享受快樂的關係。
男生感情出軌的原因
看多了花心男人各種情感出軌的行為後，大略可以歸納出下面幾種類型。
*1極度渴望受人歡迎
通常自戀的男人會以為全世界的女人都會情不自禁地愛上他，為了吸引異性的目光，他會花很多精神修飾門面，花很多時間裝扮外表。
由於他們的注意力全部集中在「自我表現」和「受人愛慕」上面，導致他們很少關心別人的感受，更不會設身處地為別人著想。
也因此，當他們腳踏多條船時，自然不會覺得「背叛會對別人造成傷害」。在他們的觀念裡，男女交往的過程原本就是「異性相吸」的過程，一但吸引了對方的注意，讓對方愛上自己，就可以結束彼此關係。
不少自戀型的花心情人都擁有一張笑容可掬的臉龐，他們會對所有的女人慷慨親切，溫文有理，唯獨對已經為他付出感情的女人熱情不再。
表面上，他們只愛自己，實際上，他們需要別人先接受他們，才能接納自己。也就是說，他們極度渴望討人喜歡，只有自己受人歡迎，擁有很多為他著迷、為他喝采的觀眾，他們才能自我肯定。
*2用「性征服」來提昇「自我觀感」的人
一般人提昇自我觀感的方法，或是挑戰難度較高的工作，當任務完成時，即會產生「以自己為榮」的感覺。或是幫助別人解決問題，看到對方度過難關，也會很高興自己有能力幫助別人。
而用「性征服」來提昇「自我觀感」的人：卻是藉由性愛凸顯自己的「男子氣概」。所以他們會很努力地讓情人愛上他，等他確定對方的感情已經臣服於他，就會進一步統治對方。
為了讓情人知道他握有「情感的主導權」，他可能會狠心地提出分手要求，看到對方痛苦難過的樣子，他才會覺得「自己很厲害」，並且認為「女人沒有我就會活不下去。」
愛上「征服感」的男人，就像好大喜功的國王，不只喜歡擁有很多臣服者，更喜歡炫耀自己的戰利品。他們最愛看到別人羨慕的眼神，最愛聽到別人忌妒的言語，即使是背後議論，他們仍然覺得「很光榮」、「很有面子」。
*3把情人當玩具的人
把情人當玩具的人最大的特徵是，只要有新玩具出現，就要想辦法弄一個來玩玩看，好玩的話，就玩久一點，不好玩的話，換另一個遊戲玩。
對他們來說，情人既然是玩具，當然類型越多種越好，玩法越刺激越好。抱著玩物或購物的心態與情人交往，反映在行為上，自然就會喜新厭舊，見一個愛一個，很難期望他們會珍惜別人的感情，顧慮別人的感受。
*4罹患「性愛上癮症」的人
幾乎所有的「上癮症」都有相同或類似的症狀：
►隨時隨地想著令其上癮的事情。
►會跟家人朋友隱瞞自己成癮的事情。
►對成癮的事情具有「強迫性」，非做不可，否則就會渾身不舒服。
►對性愛的「需求性」越來越高，「耐受性」也變得越來越強，簡單的說，像嗑藥者藥量會越用越強，酗酒者酒會越喝越多。
►會對人際關係造成嚴重的干擾。
►在戒除的過程中會覺得痛苦難耐。
大部分的「性愛成癮症」患者都不知道自己有這個毛病，更不清楚自己為什麼會產生這種行為。
*5處於中年危機、心理叛逆的人
不少男生感情出軌都發生在心理危機的時候，突然在人生某個時刻，受到某個事件的刺激或啟發，覺得自己前半輩子為別人而活，現在自己該盡的責任都盡了，決定追求自己的渴望與慾望，中年叛逆的能量是很強大的，往往會摧毀家庭，甚至拋下一切過去的努力。
*6習慣分散「感情風險」的人
對人缺乏安全感的人，不管交什麼朋友都要分散風險，不能把雞蛋放在同一個籃子裡。為了預防情人變心會帶來痛苦，他們會事先準備好充足的候補情人，這樣萬一情人另結新歡，就可以安慰自己：「少一個沒關係，反正還有很多人愛我。」
我認識一個朋友，當兵前他一口氣交了六個女朋友，每個情人輪流打電話給他。之所以要這麼做，他抱持的理由是：「總不會那麼倒楣，六個女朋友都選在同一個時間變心。」
結果這六個女朋友直到他退伍前都沒有兵變，他這才開始緊張，事情麻煩了，以後怎麼同時跟六個女朋友約會。
*7不懂拒絕的人
還有一種人不是故意要花心，只因不懂得如何拒絕別人的感情，使得情人越積越多，最後不曉得該怎麼處理。
有個朋友的處境就是這樣，開頭只是有個女生跟他告白，受寵若驚之餘，他決定先跟對方做個朋友在慢慢想辦法。不料對方越陷越深，而他也覺得和對方很談得來，可是原來的女友對他也非常溫柔體貼，實在沒有藉口提分手，該如何處理好，他曾經因為不敢拒絕別人的感情，最高紀錄同時收留九個女朋友，讓他幾乎瀕臨崩潰的邊緣。
*8報復對方的人
另一伴不配合或不願意發生親密關係，有些人會選擇用感情出軌來平衡自己的慾望與需求。也有些人是因為另一伴做錯事情，企圖用外遇出軌懲罰對方。
*9經常交際應酬的人
一開始或許是因為頻繁交際應酬、逢場作戲，但慢慢的假戲真做，發展出感情。
愛情絕對是事前預防勝於事後彌補的，一旦感情有了裂痕，無論多努力修補，還是會留下難看的疤痕。若不小心碰到花心的情人，就當作增廣人生閱歷，多見識一種人性，而不要陷入對方設下的感情魔障中，把自己的身心折磨得疲累不堪。
（文章授權提供／林萃芬專業諮商心理師）
林萃芬 專業諮商心理師
現任：諮商心理師公會全聯會媒體公關召集人、松德精神科診所諮商心理師、東吳大學兼任講師、中華人事主管協會講師。
專長：感情商、外遇後重建信任及親密關係、不靠藥物睡個好覺、好眠放鬆的各種巧及方法、企業及生涯商、身心減壓、產後憂鬱媽媽的情緒壓力解、青少年情緒及自我探索商、人際溝通模式及互動技巧、夢的解析及隱喻治療、帶父母做孩子的情緒教練、HRV情緒儀、睡眠儀器。
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資料來源：健康醫療網 花心男感情出軌 諮商師分析背後心理因素
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