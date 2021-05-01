耗費 10 年、斥資 30 億　台中麗寶國際賽車場正式開幕

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麗寶國際賽車場為麗寶集團耗費超過 10 年、投入逾新台幣 30 億元打造，於去 (109) 年底取得 FIA 認證，成為全台唯一一座國際認證的賽車場，也是亞洲最新的 Grade 2 等級賽道，最高可舉辦 F2 方程式賽事。
此次麗寶賽車場正式開幕集結超過 250 萬輛汽、機車，當中包含許多高價超跑、經典名駒、哈雷機車...等等。
在這次為期 3 天的賽道嘉年華會上，首日是賽事的官方自由練習日，第二日則是麗寶國際賽車場與 AAI Motorsports 全美國際聯合主辦、福特六和汽車冠名贊助的 2021 Ford Focus 麗寶挑戰賽/超級房車賽之預賽/排位賽，以及卡丁車大會師、賽車運動產業發展論壇...等活動項目，第三日則是 Ford Focus 麗寶挑戰賽/超級房車賽之決賽，並於下午在卡丁賽道上舉辦兒童超跑挑戰的趣味競賽。除此之外，在這三天內也有由知名越野賽車手陳和皇所推動的越野王大爭霸賽事，吸引四輪、二輪以及 ATV 的越野好手參加。
2021 Ford Focus 麗寶挑戰賽是專為素人車手所規劃的「極限原廠組」，並分為 ST-Line 組以及 ST 組兩個組別。
賽車運動是全世界吸引最多觀眾觀看的體育賽事之一，經濟效益驚人，但在國內卻因為民眾的傳統觀念、政策等因素遲遲無法有突破性的發展。期許這次麗寶賽車場正式開幕，能讓賽車的推廣有更好的契機，在受到地方政府、車隊以及愛車的各界人士的積極溝通與參與，如何利用這座賽車場讓賽車運動有結構性的向上提升，培養出屬於適合台灣的賽車環境。
陳和皇所推動的越野王大爭霸賽事已舉辦多屆，今年則是與麗寶賽道嘉年華會共同舉辦，同樣吸引四輪、二輪的越野好手參加。