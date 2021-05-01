吃八寶粥卻驚見「綠色粉狀」！網一看秒歪樓：隱藏口味吧

▲有位女網友肚子餓，於是拿出家中的八寶粥，但打開時驚見內容物全變樣了。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）
▲有位女網友肚子餓，於是拿出家中的八寶粥，但打開時驚見內容物全變樣了。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-01 21:44:07

八寶粥是一種以多種豆類、穀物等食材烹調而成的甜粥，而不同品牌的八寶粥用料也不同，但你有看過這種八寶粥嗎？近日，就有網友在家肚子餓，於是拿出一罐八寶粥罐頭，沒想到一打開，竟發現裡面的內容物全變了，讓她相當傻眼，貼文也引起熱議。

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原PO在《爆怨公社》表示，忙了一整個早上，都沒有時間吃午餐，最後餓到受不了，於是就順手拿起家中準備的八寶粥，心想有東西可填肚子了，沒想到一打開蓋子，看到裡頭的八寶粥竟變成「綠色粉狀」的八寶粥，她不禁直呼「一打開……我飽了」，而且罐底的有效期還是到2023年，讓人相當困惑。

▲原PO打開罐蓋一看，驚見「綠色粉狀」的八寶粥。（圖／翻攝自《爆怨公社》
▲原PO打開罐蓋一看，驚見「綠色粉狀」的八寶粥。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）
貼文曝光後，網友們也相當震驚，「這是發霉的抹布嗎？」、「這真的太噁心」、「以為打開送抹布」、「看到這個不只飽了，還醉了……」、「這裡面裝的可不只八寶了」。對此，內行的網友則說，「因為工廠製作過程高溫殺菌不完全，沒有打檢確實」、「代表這批貨是染污的，快檢查同批貨」。

另外，也有不少人笑虧，「出抹茶口味竟然不告知」、「怎麼買到隱藏版的芝麻口味八寶粥」、「妳的罐子裡面有抹茶山耶」、「2023再打開還有香菇可以吃」、「我還以為月底要吃土」、「不公平！明明是花一樣的錢，為什麼妳的是隱藏版口味」、「多一寶，加量不加價....」、「妳太早打開了，2023.01.11.是食用日期」。（編輯：許智超）

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