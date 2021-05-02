女生為什麼出軌？　諮商師探究11種心理原因

女生為什麼出軌？　諮商師探究11種心理原因
女生為什麼出軌？　諮商師探究11種心理原因

健康醫療網

2021-05-02 08:31:01

【健康醫療網／編輯部整理】很多人問我：「男生、女生感情出軌的比例大概多少？」男生、女生都可能情感出軌，不同的性取向也都有可能會面臨情感背叛的衝擊。根據我的諮商經驗，女性情感出軌來做諮商的比例較高，女性較常會為自己的外遇所苦，身心飽受罪惡感以及自責煎熬，而且工作和生活也會受到較大的干擾。而男性情感出軌來做伴侶諮商的比例較高，因為他們想要努力挽回感情。

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女生「感情不專一」的原因

經常有人問我：「究竟什麼樣的情人會用情不專?」說真的，這個問題很難回答。因為一個不小心，就會陷入「過度類化」的陷阱中，一竿子打翻一條船。

不過如果換個角度問：「用情不專的人多半抱持什麼心態？」

據我多年的研究心得，女生「感情不專一」的原因，有下面幾種可能性：

＊1證明自己「很有魅力」

我認識不少條件很好的女性朋友，會以「追求者的多寡」來衡量「自己魅力的高低」，為了證明自己「很有魅力」，她們會大量收集追求者，享受「眾星拱月」的感覺。常會聽到：追求我的人都排隊排到到哪裡，或是追求我的人號碼牌已經拿到多少號。

令人好奇的是，到底一個人需要多少個追求者，才能肯定自己的魅力呢？

＊2無法忍受寂寞

寂寞往往會變換成各種不同的情緒來干擾人們的生活，沮喪的、孤獨的、空虛的、焦急的、不安的、無力的、悲傷的，令人毫無招架之力。

有個朋友A有段時間因為感情受挫的緣故，幾乎每天晚上下班之後，都會藉著酒精的力量，來逃避現實的不順。

酒精非但麻痺了她的感覺，更壯大了她的膽子，她經常會在喝酒後，打電話邀約認識的男性朋友或男同事：「我現在身體很不舒服，你可不可以過來陪我?」

沒過多久，她便陷入難以控制的循環中，一覺得寂寞，就拼命打電話找人陪伴，然後莫名其妙地和對方發生親密關係。生活變得像一座裝有定時設備的旋轉木馬，時間一到，就自動開啟電源，沒有目標的旋轉再旋轉，直到精疲力竭為止。

＊3渴望被寵愛的感覺

當女生渴望被人寵愛的時候，任何可以讓自己產生「被寵愛的感覺」的人事物，都可能會緊抓著不放。

而在所有的人際互動中，肌膚的碰觸，如擁抱、拍撫、依偎等，以及言語的溫暖，如讚美、關懷、問候等，是最容易讓人產生受寵感覺，有些人為了得到被人寵愛的感覺，不惜付出很大的代價。

＊4找不到一個完美無缺的情人只好找不同的情人來滿足不同的需求

有個朋友B在感情的路上，一直尋找能夠滿足她所有幸福需求的情人，但尋尋覓覓的結果，始終找不到一個完美無缺的情人，只好找不同的情人，來滿足不同的需求。想要大肆購物時，就找經濟不虞匱乏的情人，來滿足自己的物質慾望。渴望有人陪伴時，就找二十四小時陪她聊天的情人，來驅走她的寂寞感。

＊5互相交換利益

很多人以為，會用性愛來交換利益的女性，是很沒主見、沒內涵的弱女子，其實不然。我看過不少生活經驗豐富，專業能力出色，觀察能力敏銳的女生，也會用性愛和男人做利益的交換。

朋友C即是個操作高手，白天她和客戶暢談未來趨勢，討論投資計劃，到了晚上則搖身一變，傾聽客戶的心事，撫慰彼此的身心需求。

最令人佩服的是她的鎮定與沉穩，無論雙方曾經發生過多麼驚天動地的事情，等事過境遷之後，她都可以把情緒控制到像沒有任何事情發生的樣子。

＊6被情人忽略冷落

有些長期在婚姻中受到冷落的女性，會感覺自己像沾滿灰塵缺乏照顧的枯萎植物，外遇時會有被愛情灌溉，有種重新活過來感覺。

＊7婚姻議題

婚姻中存在各種不同的議題，愛情的感覺遞減，雙方心理的距離越來越遠。對婚姻感到不滿，可能尋求其他的親密關係。

＊8與舊情人感情復燃

婚姻生活不如預期，無意間或是參加活動時與舊情人相遇，之前的愛情很容易復燃。

＊9感性浪漫型

很重視感性、浪漫、直覺、美感、藝術，一旦愛情降臨，就會不顧一切追尋愛情。

＊10高估自己的自制力

以為自己把持得住，常常談心聊天，一個不小心，就會跨越感情界線。別小看談心聊天，會產生強烈的親密感，彼此相知相惜。

＊11跟父母的親密關係屬於不安全的依附關係

跟父母的親密關係屬於「不安全的依附關係」，較容易沉迷於曖昧關係裡，特別是焦慮依附和逃避依附的人，這是因為她們總是擔心情人會對自己厭煩，害怕情人拋棄自己，所以需要多一點的情人來降低內心不斷湧現的分離焦慮感。

然而，不管基於何種原因，過度頻繁地更換親密對象，或多或少都會產生一些失落感。當對方一走了之後，多少會從自己身上帶走一些東西，譬如信心、自尊、情緒、安全或回憶，結果反而讓心靈更加空虛。

想想看：什麼時候你會覺得寂寞難耐？或者無聊沮喪呢？

很想找人說說話，身邊卻連個談心的對象都沒有。

很想找人散散步，週遭卻沒人有這種閒情逸致。

很想打入某個圈子，卻始終被人排除在外。

很想有人疼愛自己，這個人卻常常不再身邊。

看別人都恩恩愛愛的，只有自己形單影孤的。

感覺人生太悲慘了，連個了解自己的人都沒有。





假如果你的心裡也有相同的聲音，就表示缺乏足夠的情感支持系統，需要一個能夠給自己溫暖，給自己關愛的真實情人，而不是一個會帶給自己失落感的假像情人。

（文章授權提供／林萃芬專業諮商心理師）

林萃芬　專業諮商心理師 

   

現任：諮商心理師公會全聯會媒體公關召集人、松德精神科診所諮商心理師、東吳大學兼任講師、中華人事主管協會講師。

專長：感情商、外遇後重建信任及親密關係、不靠藥物睡個好覺、好眠放鬆的各種巧及方法、企業及生涯商、身心減壓、產後憂鬱媽媽的情緒壓力解、青少年情緒及自我探索商、人際溝通模式及互動技巧、夢的解析及隱喻治療、帶父母做孩子的情緒教練、HRV情緒儀、睡眠儀器。

【林萃芬心理師的洞察人心時‪間】‬Apple Podcasts 收聽：https://reurl.cc/7yL9kl  



資料來源：健康醫療網 女生為什麼出軌？　諮商師探究11種心理原因

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