小孩胸痛是心臟病嗎？兒科醫師：5 症狀必須馬上就醫

小孩胸痛是心臟病嗎？兒科醫師：5 症狀必須馬上就醫
小孩胸痛是心臟病嗎？兒科醫師：5 症狀必須馬上就醫

Heho健康

2021-05-02 09:01:30

兒童胸痛是很常見的問題。父母常常會因為小孩喊「胸痛」，就不得不請假掛門診甚至急診，尋求醫生協助。根據統計，每 1,000 名兒童看診，就有 6 位是因為胸痛就醫。

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案例一：『15 歲的小華 (化名)，已經胸痛二週，原本是班上的運動健將，然而在一次「卡丁車賽車」中，不小心撞到牆壁，從此只要稍微運動便覺得胸痛。於是至奇美醫學中心兒科部主治醫師陳俊宇門診就診，希望能找出胸痛的原因。經詳細問診和身體檢查後，並無異狀，因此進一步安排胸部 X 光檢查，結果發現為「左側肋骨骨折」。陳醫師給予止痛藥物後胸痛的問題明顯改善，於陳醫師門診追蹤骨折處逐漸癒合，體能也逐漸恢復。』

案例二：『10 歲的大明 (化名)，已連續發燒三天，第三天開始食慾不好，呼吸有點喘，覺得胸口疼痛，躺下時疼痛加劇，至奇美醫學中心急診室就診。經詳細檢查後發現有異常心雜音、心臟酵素升高且發炎指數上升，心臟超音波顯示為「細菌性心包填塞」，手術治療一週後復原情況良好也順利出院。』

奇美醫學中心兒科部主治醫師陳俊宇表示：造成胸痛的原因很多，如果是成人的胸痛，往往需要排除心臟血管的問題，尤其是心肌梗塞；但在兒童方面，心臟血管的胸痛只占約 5 至 10%；非心因性胸痛反而較多，約 90 至 95%，這當中一半為良性不明原因疼痛，還有肌肉骨骼疼痛約占 3 成 (如：軟骨炎、肌肉扭傷)，腸胃道疾病約占 1 成 (如：胃食道逆流、胃炎、食道攣縮) 和呼吸道疾病 (如：嚴重咳嗽、氣喘、肺炎、氣胸及肋膜積水等)。另外像焦慮、緊張、過度換氣、藥物、皰疹病毒或飲用過量咖啡因，也會有胸痛的感覺。



而心因性胸痛，屬較嚴重疾病的，例如：心肌病變、心臟發炎性疾病 (如：心肌炎、心包膜炎)、心律不整、冠狀動脈異常 (如：川崎氏症的胸痛)、瓣膜問題 (如：主動脈瓣狹窄、二尖瓣脫垂)。這部分的胸痛則不可輕視，必須根據病況安排檢查，給予對應的處置與治療，以免延誤病情。

胸痛的病史非常重要，可以藉由問診及身體檢查發現大部分問題，例如：發作的頻率、痛的時間及位置、是否有相關症狀及痛的性質等。另外，心電圖檢查往往是必須的，也需視病症安排心臟超音波或抽血等進一步檢查。

奇美醫學中心兒科部主治醫師陳俊宇提醒：兒童的胸痛是十分常見的，雖大多數屬良性，但也有少部分屬危險的心因性胸痛。若有危險訊號則建議至門診檢查，排除心因性胸痛的可能性。包括：

  1. 運動時候的胸痛合併心悸
  2. 會喘甚至昏厥
  3. 心電圖異常
  4. 遺傳性的家族心臟病史
文、圖／盧映慈



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 小孩胸痛是心臟病嗎？兒科醫師：5 症狀必須馬上就醫

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