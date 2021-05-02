Toyota Corolla Cross No.007 ---- SUV 上下車的便利性

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-02 18:55:41

現在 SUV 相當盛行，多面向的用途性吸引越來越多的人購買，除了因為空間大更實用之外，還有就是考量到距地高，擁有更優異的路面通過性，可以帶著家人去更多的地方。不過高底盤設定的車身，Corolla Cross 在上下車的方便性是如何呢?

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一般來說，SUV 的車身離地高度較房車高，因而讓座椅的離地高度也較高的情況下，當乘客在上下車時，肢體的彎曲程度往往會比較小，同時坐姿也較房車的座椅更自然些。不過實際乘客在上下車時往往需要跨過車內的門檻，根據本站實測空車未載人的結果顯示，Corolla Cross 前門門檻的距地高度約為 42~43 公分之間，後門門檻的距地高度約再提高 3 公分左右，介於 45~46 公分之間，基本上跨入車內只需要稍微抬腳即可，對於一般成年人來說都相當的友善，而孩童上車時就需要稍微費力些。

Corolla Cross 前門門檻的距地高度約為 42~43 公分之間，後門門檻的距地高度約再提高 3 公分左右，介於 45~46 公分之間。值得一提的是，車輛的距地高度不是靜止不變的，實際數字將取決於車輛的負載狀況，因此量測值僅供參考。
此外，Corolla Cross 車門下緣也採用了全包覆式的設計，一來美觀、二來下方的溝槽設計可以降低褲子沾染髒汙的機率，上下車時也顯得更加的從容，自然提高了使用時的便利性。

Corolla Cross 車門下緣也採用了全包覆式的設計，降低褲子沾染髒汙的機率，亦提升使用時的便利度。
在油耗表現方面，本文刊出之前總共加了三桶油，行駛路途涵蓋雙北、新竹、台中市區以及高速公路，第一桶油在行駛 288.5 公里之後於 4/24 添加了 29.41 公升的 92 無鉛汽油，約有 8 成行駛一般道路，平均油耗表現為 9.81km/L；第二桶油則在行駛 442.2 公里後於 4/29 添加 37.6 公升的 92 無鉛汽油，市區道路與高速公路比例各一半，平均油耗為 11.76km/L；第三桶油則在行駛 389.5 公里後於 5/1 添加 28.09 公升的 92 無鉛汽油，約有 7 成行駛於高速公路，平均油耗約為 13.86km/L。

第一桶油 288.5 公里，約有 8 成行駛一般道路，平均油耗表現為 9.81km/L。
第二桶油行駛 442.2 公里市區道路與高速公路比例各一半，平均油耗為 11.76km/L。
第三桶油行駛 389.5 公里約有 7 成的路途行駛於高速公路，平均油耗約為 13.86km/L。
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