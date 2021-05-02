Ford Kuga ST-Line No.030 ---- 好用、便利的 Keyless 車門啟閉系統

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Kuga 所搭載的 Keyless 車門啟閉系統感應距離在 1 公尺內，只要攜帶鑰匙走進感應範圍內無需取出鑰匙，直接碰觸車外門把手或尾門開關即可解開鎖定狀態，不僅省下時間，也增加手持物品或雨天時的便利舒適性。
當停好車欲離開之時，僅需碰觸車外門把手上凸起的條紋之處，即可將車輛變為鎖定狀態，警示燈會閃爍一次，代表警報功能已開始待命。另外這套 Keyless 車門啟閉系統在車輛上鎖後，會有一段時間無法再將車輛解鎖，以提供駕駛再次拉動車外門把手確認車輛已為鎖定狀態，反之在車輛解鎖後，也無法立即再次將車輛上鎖。
經過長時間使用這套 Keyless 車門啟關系統，整體的功能設計相當直覺，幾乎已經不需要再拿取鑰匙，便利性相當十足。不過長期下來仍需要注意鑰匙的電池電量以及車身的清潔，確保感應動作有無受到阻礙。
Kuga 所搭載的 Keyless 車門啟閉系統感應距離在 1 公尺內，感應裝置設置於雙前門的把手後端。
在油耗表現上，Kuga 於本文刊出之前進行兩次的加油，第一桶油全程行駛於台北市區，並在 4/26 加滿 43.44 公升的 98 無鉛汽油，平均油耗表現約為 5.71km/L；第二桶油則從台北南下桃園與台中，路途涵蓋市區與高速公路，平均油耗表現約為 12.66km/L。
遺憾的是後門並無配備 Keyless 感應裝置。
Kuga 在 4/26 加滿 43.44 公升的 98 無鉛汽油，平均油耗表現約為 5.71km/L。
第二桶油從台北南下桃園與台中，行駛路途涵蓋市區與高速公路共 476.8 公里，平均油耗表現約為 12.66km/L。