導入棕色內裝 美規 2021 年式 Infiniti Q50 Signature Edition 登場

（圖／7Car 小七車觀點）
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7Car 小七車觀點

2021-05-03 00:55:40

Infiniti 日前在美國推出 2021 年式 Q50 Signature Edition，導入專屬的 Saddle 棕色皮質內裝，建議售價為 48,200 美元起 (約合新台幣 134.3 萬元起)。

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美規 Q50 Signature Edition 是以 2021 年式新增的 SENSORY 編成為基礎所推出，車色提供 Dynamic Sunstone Red (紅色)、Grand Blue (藍色)、Majestic White (白色) 及 Midnight Black (黑色)，內裝換上 Saddle 棕色皮質座艙，搭配黑色 open-pore 木紋飾板，並搭載 16 支揚聲器 Bose Performance Series 音響系統、InTouch 雙螢幕主控台等配備。

動力配置方面，Q50 Signature Edition 採用與 Nissan GT-R 之 VR38 引擎系出同門的 VR30DDTT 3.0 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，原廠針對渦輪葉片、渦輪轉速及汽門正時系統進行全面最佳化調校，並透過引擎本體的輕量化作業，加上搭載水冷式進氣冷卻系統以及缸內直噴系統，提升動力輸出及油耗表現，於 6,400rpm 時可輸出 300hp 最大馬力，於 1,600~5,200rpm 間可輸出 40.1kg-m 峰值扭力，搭配 7 速手自排變速箱及後輪驅動，也可加價 2,000 美元 (約合新台幣 55,723 元) 選配為四輪驅動。

國內市場方面，Infiniti 總代理裕隆日產選在今年 3/8 正式推出 Q50 300GT，編成與建議售價依序為豪華款 (新台幣 159 萬元起)、旗艦款 (新台幣 189 萬元起及 Silver Sport (新台幣 197 萬元起，較預售降 2 萬) 共 3 款。

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