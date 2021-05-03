Nissan Sentra No.027 ---- 車內照明表現

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前座的照明燈分為左右兩個部分，可在車門開啟時自動點亮，也可獨立開關作為雙前座各自的閱讀燈之用，其採用的傳統燈泡在低光源狀態下帶來不錯的照明效果，包含範圍與亮度均符合使用需求。Sentra 在天蓬的前端與中央部位設置了主要的照明燈，其中前座的照明燈分為左右兩個部分，可在車門開啟時自動點亮，也可獨立開關作為雙前座各自的閱讀燈之用，其採用的傳統燈泡在低光源狀態下帶來不錯的照明效果，包含範圍與亮度均符合使用需求。
前座照明燈設於天蓬前端，可進行左右獨立開啟，預設狀態也支援車門開啟連動照明，按下右二按鈕後可關閉車門連動功能，按下左二按鈕則可一鍵開啟車內所有照明光源。後座的照明光源位於天蓬中央，安裝位置在 B 柱投影線後方，因此照射出的光線足以涵蓋後座區域，創造良好的照明表現。且後座閱讀燈可進行左右獨立開啟，若有開啟車門連動功能，後座兩個閱讀燈也會隨任何車門開啟而點亮。
天蓬中央的後座閱讀燈設於 B 柱投影線後方，因此照射出的光線足以涵蓋後座區域，創造良好的照明表現。
天蓬中央的後座閱讀燈可進行左右獨立開啟，若有開啟車門連動功能，後座兩個閱讀燈也會隨任何車門開啟而點亮。除了前後座的室內照明燈，Sentra 在駕駛座及副駕駛座的遮陽板化妝鏡，以及手套箱內部均未設有獨立的照明燈，如需在低光源狀態下使用，必須搭配閱讀燈。總結來說，Sentra 的座艙空間具備良好的照明表現，若能在細部的配備也搭載足夠的光源，可讓整體照明表現更上層樓。
駕駛座遮陽板內的化妝鏡未附設照明功能，必須透過閱讀燈才能在低光源狀態下照鏡子時看清楚，但因光源自右側點亮，而產生陰影。
副駕駛座遮陽板內的化妝鏡也未提供獨立的照明，同樣需開啟右側閱讀燈才能獲得足夠的光源，不過附設的保護蓋與一旁的卡片夾倒是提昇了質感與實用性。
手套箱開啟後，可見到其並未搭載照明功能，僅可藉由閱讀燈來照亮內部。本週使用情形方面，Sentra 主要由編輯 Mike 作為日常跨縣市代步通勤之用，也擔綱記者會採訪往返及試駕影片拍攝取材之工作車，自前一次加滿 95 無鉛汽油後累積行駛 575.2 公里，再添加 35.41 公升的 95 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 16.244km/L。