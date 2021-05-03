運動化小休旅　全新 Hyundai Kona N-line 預計 5/11 在台發表

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全新小改款 Hyundai Kona 車系首次於 2020 年 9 月亮相，以原有的輪廓經過重新雕塑之後，看起來更具革新感，並且增列全新的 N-line 運動化車型。 外型方面在車頭前方採用了全新的鯊魚造型，引擎蓋與水箱罩之間的橫格柵取消，換上新設計的水箱護罩設計。原先就很有特色的分離式燈組也經過重新設計， 內部以三顆投射燈組排列，看起來更具侵略感。
在 N-line 運動化車型方面，則增強前保險桿的銳利感受，搭配網格水箱護罩，且將廠徽移至水箱罩上方，同時新增三個小型的進氣口設計，搭配專屬的雙色切削鋁圈，運動風格相當濃厚。
此外，與舊款型相比，新車的總長度增加了 40mm，第二排的腿部空間增加了 13mm，以改善後排座椅空間不足的詬病。行李廂容量也增加了 10 公升，以滿足實用上的需求。
內裝部分，小改款 Kona 維持既有的鋪陳設計，但透過全新的科技配備應用讓座艙保持新鮮度，例如導入了 10.25 吋全液晶儀表板以及選配的 10.25 吋多媒體觸控螢幕，而標準螢幕也從 7 吋升級為 8 吋的配置，但國內引進規格如何還有待確認。
在動力表現上，Kona 在國內預料維持 1.6L 渦輪增壓引擎、1.6L Hybrid 兩款動力，不過在小改款車型上原廠在多重駕馭模式方面新增越野模式，包括沙地、雪地以及泥濘，透過電子系統模擬對應不同地形的驅動方式，提高駕駛樂趣。N-Line 車型也針對懸吊與轉向進行更敏銳的調校，強化駕馭表現。關於 Kona 國內的上市消息，本站將持續追蹤報導。