每77人中即有1人是失智者！　瑞智互助家庭造福248個家庭

每77人中即有1人是失智者！　瑞智互助家庭造福248個家庭
每77人中即有1人是失智者！　瑞智互助家庭造福248個家庭

健康醫療網

2021-05-03 17:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】台灣失智人口從109年開始就已超過30萬人，換句話說，約每77人中即有1人是失智者，且隨著社會高齡化，未來的20年，失智人口數將增加約36萬人，平均每年增加1.8萬人，為幫助延緩失智症者持續退化，且舒緩家庭照顧壓力，台灣失智症協會成立的瑞智互助家庭，十年來已造福了248個家庭，成功幫助患者及家屬提升生活品質。

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失智人口增加　民間團體籲政府提出對策

根據國際失智症協會（ADI）2019年全球失智症報告，全球有超過5千萬名失智者，到2050年預計將成長至1億5千2百萬人，以目前失智症相關成本為每年一兆美元，且至2030年預計將增加一倍。台灣失智症協會賴德仁理事長呼籲，在台灣失智人口逐年增加，除了民間積極因應，政府也應提高層級研議失智對策，並加速佈建多元服務迎接失智海嘯。

七成失智症家屬曾想輕生　瑞智互助家庭伸出援手

如今在瑞智互助家庭的協助下，讓許多家屬們不再感到孤單，且找到繼續走下去的力量。台灣失智症協會湯麗玉秘書長表示，在實務經驗中發現約七成失智症家屬，在照顧歷程中曾有輕生念頭，藉由瑞智互助家庭的協助下，讓家屬及失智者被接納且獲得支持與尊重，不僅減輕家屬們照顧壓力，也能失智者互相陪伴，成為他們的「第二個家」。

讓彼此相互扶持　瑞智互助家庭打造失智症第二個家

此外，在瑞智互助家庭中，也使用長者熟悉之懷舊傢俱或居家用具等，讓失智者發揮較大功能並穩定情緒，這裡也能讓家屬們互相分享照護時遇到的難題，相互學習達到紓解壓力的目的。湯麗玉秘書長呼籲，即使沒有血緣關係，這裡的家人也比自家人更能同理互相扶持，且也能幫助家屬在面臨失智長者面臨善終時有更好的處置心情，可望持續透過瑞智互助家庭力量，讓更多家庭圓滿走完這漫長照顧歷程。



資料來源：健康醫療網 每77人中即有1人是失智者！　瑞智互助家庭造福248個家庭

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