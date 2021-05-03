223 世代 S-Class 新增 V8 動力 21/22 年式 Mercedes-Benz S 580 4MATIC

（圖／7Car 小七車觀點）
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7Car 小七車觀點

2021-05-03 17:55:41

台灣賓士今日 5/3 在全新 S-Class 車系新增搭載 V8 動力的 S 580 4MATIC L，建議售價為新台幣 802 萬元起。

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動力配置方面，S 580 4MATIC L 採用代號 M 176 的 3,982cc V8 渦輪增壓汽油引擎，具備 EQ Boost 48V 輕油電系統，可輸出 530hp 最大馬力及 700Nm 峰值扭力，還可透過 48V 輕油電系統帶來額外的 22hp 馬力，搭配 9G-TRONIC 9 速手自排變速箱及 4MATIC 四輪驅動系統，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.4 秒完成。

此前台灣賓士也公布 21/22 年式 S-Class 所新增的標準配備，分別是包含「智能轉向輔助」，以及整合位於前擋風玻璃鏡頭模組的「Mercedes-Benz 原廠行車紀錄器」。至於選用配備的價格，也同步公開，「DIGITAL LIGHT 多光束智慧型數位頭燈」為新台幣 15 萬元，「E-ACTIVE BODY CONTROL 進階主動車身控制系統」為新台幣 41 萬元，「URBAN GUARD 進階原廠防盜套件」為新台幣 5.2 萬元，「ENERGIZING 智慧空氣淨化系統」為新台幣 3 萬元，「後座安全氣囊」為新台幣 5 萬元，「獨立可調後座閱讀燈」為新台幣 1.9 萬元，至於「全車防紅外線隔熱隔音玻璃」為新台幣 7.3 萬元。

代號 W223 (V223) 的最新世代 S-Class 在國內市場於今年 3/5 時以線上發表的方式推出，初期提供一款柴油、兩款汽油動力，共四種車型選擇，分別是 350 d：446 萬元、S 350 d L：511 萬元、S 450 4MATIC L：620 萬元以及 S 500 4MATIC L：741 萬元，如今則新增搭載 V8 汽油動力的 S 580 4MATIC L 編成，供層峰消費族群選擇。

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