電能雙雄　BMW 汎德啟動 iX、i4 國內預售活動

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BMW iX 為品牌推動全球電動車市場的主力 SUV，提供 iX xDrive40 以及 iX xDrive50 兩個等級供消費者選擇。擁有大量的輕量化設計以及使用大量的天然和再生材質，其中電池組大量使用了再生鋁、再生塑料製造，內裝也採用經過 FSC 認證的木質以及從天然橄欖葉萃取而成的皮革，來強化這款電動車的綠色產品定位。
在 BMW iX xDrive50 當中，前軸上有一具電動馬達，後軸上則有另一組電動馬達，其綜效輸出可以達到 370 kW / 500 hp，0-100km/h 加速不到 5 秒即可完成。iX xDrive40 的綜效輸出則超過 240 kW / 300 hp，能夠在 6 秒內完成 0~100km/h 的加速。
BMW i4 則於今年 3 月首次登場，外型擁有品牌一貫的 Gran Coupé 車型的優雅設計，並保留房車應有的寬敞空間，雖然捨棄傳統的燃油動力，但原廠強調 i4 仍保有 BMW 一貫的駕駛快感。動力表現部分，BMW i4 採用的電動馬達、電力電子設備、充電裝置和高壓電換上第五代 BMW eDrive 電能科技，最大輸出功率可達到 390 kW / 530 hp，0-100km/h 僅需 4 秒，相當於搭載 BMW V8 引擎車款的水準。
眼看其他豪華品牌均已在國內投入相關電動車款的計畫，總代理汎德雖然腳步慢了一點，但也遵循原廠的時程以最快地抓緊腳步跟上，相信在越來越多車廠相互較勁下，豪華電動車市場的發展與表現應會越來越精彩。