《聽見歌 再唱》把天籟帶進電影院　導演曝內幕！

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接著他細數，電影成本4150萬元，扣掉和戲院分拆的票房收入及行銷費用，要超過8000萬元才能打平。如果要讓那些「100萬元、100萬元拿出自己的血汗錢投資」的天使投資人們都能拿回成本，票房至少要破億元。
沒有豪情萬千，也沒有高舉本土文化或藝術的說詞，這位拍出一部令人又哭又笑、產生共鳴情感的電影導演，念茲在茲的反而是他背負著一群天使投資人的善意，希望可以回報他們。
一直對影像拍攝有興趣的楊智麟，大學畢業後曾在電視台工作，之後赴美取得電影碩士學位。回國後，電影夢走得並不順遂。偶然機會下，他隨同「台灣原聲童聲合唱團」到泰國演出，幫忙拍攝記錄，認識團長馬彼得，從此當了志工，十多年來一直往返馬彼得的故鄉南投縣信義鄉的久美部落。好像怕別人誤會他多有理想似地，他急著說明：「我不是說很有使命感或覺得很受感動，主要是我覺得馬老師做的事情是對的，當我可以幫他，我就試試看幫他，這是我的想法啦。」
認識馬老師 認同做對的事
出身布農族的馬彼得，原是連五線譜都不會看的體育老師，為了鼓勵布農族小朋友透過唱歌找到自信，成為合唱團團長兼指揮，後來和幾位退休老師創辦「台灣原聲教育協會」。當志工期間，楊智麟拍了《唱歌吧》、《不只唱歌吧》兩部紀錄片。2009年，他以馬彼得為原型人物，開始撰寫《聽見歌 再唱》電影劇本，但是中間停頓了很多年。這期間他以拍廣告為業，還曾到北京工作近兩年。他說：「對我來講，生存是第一要件，當我拍廣告可以負擔家計，還可以存點錢，我是很高興的。」
「但老天爺注定要讓我拍完這部片。」2016年過年前，楊智麟接到9支廣告，非常開心，心想接下來一年的家計都有著落了，擔心軋不過來，他還推掉4支廣告。沒想到網路時代的廣告市場變化劇烈，過了一個年，他的5支廣告竟然先後被取消了。什麼工作都沒有的他，才痛下決心把電影劇本完成，同時開始籌資。
2017年底，《聽見歌 再唱》劇本拿到金馬創投會議的曼迦紀念獎，得到70萬元獎金，接著國片輔導金下來，再加上高雄市政府「高雄人」、福斯和華納兄弟等電影公司投資，籌到近8成的錢，電影準備開拍。但是「投資」不等於現金，公部門需要請款程序，拍電影卻是每天需要現金支付各種費用。這時候「天使投資人們」出現了，他們大都是原聲教育協會的長期贊助人。「覺得要拍馬校長的電影，絕不能讓它垮，就湊啊湊，很快就湊到1200萬元。」楊智麟回憶。
天使投資人之中，還包括楊智麟的岳父母。電影拍到一半，因為某個政治事件，原本投了240萬元的中國片商撤資，楊智麟不得已準備把房子拿去2胎貸款，因岳父岳母是房子貸款擔保人，他先去稟報一聲。結果岳父岳母沒讓他抵押房子，而是拿出240萬元，讓他及時支付工作人員的薪水。
除了投資人的熱忱，演員也很拚命。楊智麟說，導演和表演經驗豐富的馬志翔，戲裡戲外都是靈魂人物；馬志翔唯一過不去的點，是他並非布農族人。因此一開始要求電影帶到「他有混到阿美族」，但拍到後來，馬志翔那個點就過去了，「不須加阿美族的橋段」。Ella（陳嘉樺）體質容易水腫，6點開拍的戲，她清晨4點就起床，先喝咖啡讓水腫消掉。
中國撤資 老丈人慷慨金援
這段期間，Ella用了所有資源協助電影宣傳，她包場邀所屬天團SHE的好姊妹Selina（任家萱）和Hebe（田馥甄）合體看電影，在IG上吸引粉絲瘋狂按讚。楊智麟說，藝人妝髮費用高，一開始只能邀Ella週六日出來宣傳，但後來她經常主動聯絡，「我別的地方有做妝了，我直接帶妝過去」，幫電影節省行銷費用。
《聽見歌 再唱》上映後獲得很大回響，楊智麟說，他不敢說電影很成功，但他給自己設定的兩項指標至少都達到了；一是電影的世界首映會在馬彼得的家鄉久美部落，部落的人看起來是接受的，「我不想拍一部走進部落，會讓我覺得心虛的片子。」其二是，他希望天使投資人們看了電影，會覺得沒有浪費他們任何一分的支持，「天使投資人現在回饋給我的，都是非常滿意。」
因為結合眾人的善意和努力，還有很多協助拍攝電影的國小合唱團、出借場地的小學和教堂等，片尾的演職人員表和感謝名單近8分鐘，創下台灣電影紀錄。但伴隨著兩首原聲合唱團的歌聲，觀眾大都看完8分鐘的片尾才離席。
近50歲才拍出第一部電影，被問到這算不算夢想實現？楊智麟表示，他算是站上大聯盟，但不知能不能站得久；而他衡量電影成功與否的標準是「票房」，因為他是要拍一部跟大家溝通的電影，票房愈好，代表愈多人知道他想要講的故事，「我不覺得會因為這部電影改變社會氛圍，或去強調我有什麼使命感，我就只是想要把故事講出來。」
這部電影，的確不是在傳達什麼大道理，比較像是輕鬆小品。但奇怪地，在觸動心弦的歌聲中，看著台灣美麗的山巒，看著部落裡彼此不著痕跡的互助舉動，看著孩子們純真的表情，在又哭又笑、心靈滿足之餘，也萌生想要貢獻一己之力的心意，就算只是拍手也行。