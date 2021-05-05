航運、鋼鐵、塑化變身飆股　散戶現在還能追嗎？

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在資金面方面，代表科技股的那斯達克指數，今年以來跑輸道瓊與標普五百指數。另一方面，根據美國銀行策略分析師4月中旬的報告，全球價值型基金連續12週淨流入，反觀成長型ETF出現六週最大淨流出。所謂價值股，通常是指股價淨值比偏低與殖利率較高者，與台灣傳產股過去的狀況相符。
這一波台股傳產股的熱度有多高？4月截至23日止，不含金融電子（代表傳產股）的指數上漲11.49%，反觀電子類股只小漲1.59%，差距立現；更令人詫異的是，最近電子股成交金額比重，由年初的78%，大幅降至目前的53%，甚至曾經跌落到48%。更不用提航運股長榮的成交金額近期已經常態性的超越台積電，就連中鋼成交金額也都直逼護國神山的人氣了。
台灣電子股的成交比重如今跌落到五成，雖然讓廣大的傳產股股東大吐一口悶氣，卻也飆出另一個大問題──傳產股過熱了嗎？
從過去的經驗來看，當全球政府狂印鈔票時，勢必會推升原物料行情，再加上有市場需求作後盾，「原物料行情一來，多頭走都長達兩年以上，相關個股的漲幅不會只有三成、五成，而是以倍數計算」。換言之，現在只是原物料多頭行情派對的開始。
不過，專家也不否認，從成交比重與瘋狂飆漲來看，傳產股短線確實有過熱訊號。如果已經是低檔買進傳產飆股的投資人，抱牢持股，現在想搭車者，因為波動加劇風險提高，急漲不要亂追，否則很容易亂掉節奏。