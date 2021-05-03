花2小時只照5分鐘　乾癬患者照光治療「大排長龍」

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台灣高度就醫便利性廣受讚譽，仍有超過五萬名乾癬患者，每周花費十數個小時，只為了到大醫院接受幾分鐘的照光治療。乾癬台灣乾癬病友協會理事長柯怡謀表示，以往只有醫學中心或區域醫院有照光治療，在學或上班的乾癬患者，只能選擇夜診或周末照光，近年大醫院門診又因應政策減少，照光治療更是「大排長龍」。
柯怡謀指出，一例一休修法後，許多醫院關掉周末門診，乾癬病友為了一次5分鐘左右照光治療，需要耗費2、3小時以上的車程往返，其過程不可不謂艱辛。再加上照光治療必須頻繁進行，才能逐漸發揮療效，不少病人不堪奔波，或無法兼顧日常工作，因而中斷照光治療，最後面臨病情惡化、生活受到影響等問題。
中度乾癬可照光控制 但需持續3個月以上
臺灣皮膚科醫學會副秘書長、長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠說明，照光治療是透過特定紫外光波長（UVA、UVB）直接照射在病灶上，透過能量的調整與累積，達到調節皮膚免疫功能的治療目的。除了乾癬之外，也可應用於異位性皮膚炎、白斑症等皮膚疾病。
黃毓惠醫師指出，中度乾癬病人，有機會藉由照光治療達到長期良好控制。中重度的乾癬病人，也可以透過照光得到改善。不過，照光治療需要頻繁次數才能達到有效劑量，較嚴重的病人可能需要一周2-3次，接受3個月療程後再檢視是否達到療效。中重度病人若改善幅度不理想，可改為口服藥或生物製劑。
基層診所給付乾癬照光 APP點開就有照光地圖
黃毓惠醫師表示，雖然曬太陽也可接收到紫外光，但乾癬病人如果沒有做好防曬，曬傷後反而更容易出現紅皮疹。最好還是在醫療院所接受適當的照光治療，更要注意的是，照光療程中斷會影響成效，而一旦中斷太久、就需要重頭來過，目前全台已有近100家登錄診所，可進行乾癬照光治療，病友可就近至基層診所接受治療，免去過往動輒2、3小時以上的來回車程。
「看大病在醫院、照光治療在基層！」黃毓惠醫師說明，目前健保已有給付基層診所的乾癬照光治療，病友可以透過臺灣皮膚科醫學會的「照光一指通」APP，打開「照光地圖」瞭解距離自身最近的照光醫療診所，並建立個人的「照光護照」，透過完整記錄與不間斷的治療，達到最好的疾病控制成效。
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