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絕美南法風情與樹共生
位於陽明山菁山里神秘深處的好樣秘境VVG Hideaway，被盎然生機的綠意包覆著，令人彷彿身處在夢境的森林裡。從有如歐洲古堡花園的鐵欄石牆門口走入，經由典雅復古的噴水池拾階而上，映入眼簾的是整片座落在綠蔭樹叢裡的戶外坐位區與一幢純白色簡潔清新的玻璃屋，唯美的情境像是踏上愛麗絲夢遊仙境的奇幻旅程。
南法風情屋內天寬心闊地在四周大片落地窗的空間裡，風味獨具地富饒古趣的生活道具，在木製古董桌上擺放有各式生活風格的藝文選書，而滿是情調的溫室房中，於綠意植栽中備有花器與香氛的選品。
在潔白亞麻布幔優雅置隔的用餐區域中，一景一物皆呈現與戶外森林交疊之氣息，勾勒在綠境裡享用VVG年輕團隊創意研發的純粹Home Made料理和混搭的茶類飲品及手工製甜點，遠離塵囂享受美食藝術與自然生態的五感洗禮。
閒散地於晴天享受陽光灑落的溫暖與光影錯落的情調；於雨天欣賞雨滴點落的聲音；隨著四季的春櫻、夏綠、秋楓，甚至是冬天追雪的難得奇觀，皆與好樣秘境VVG Hideaway調和出萬般皆美麗的風情畫，簡簡單單望著窗、漫步在戶外步道和後院，足以愛上這裡盡情放空的悠閒美好，發現時間唯度每一刻耐人尋味的景色變化。
景點推薦
好樣秘境
地址：台北市士林區菁山路136-1號
電話：02-2862-6488
網址：好樣秘境 VVG Hideaway
營時：週一∼五11:00∼20:00、週六、日11:00∼21:00
這篇文章 秘境美食｜純白玻璃屋內享夢幻浪漫山居好食光 全球首座都會寧靜公園內的南法風情 最早出現於 行遍天下旅遊網