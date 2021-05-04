年輕甲狀腺癌更兇！醫：發現甲狀腺結節務必追蹤治療

我是廣告 請繼續往下閱讀
「明明沒有大脖子，也要注意甲狀腺問題？」頸部外觀腫大是一般人注意甲狀腺疾病的首要，然而，沒有明顯徵兆的甲狀腺結節，也可能隱藏看不見的「壞東西」？高雄醫學大學附設中和紀念醫院內分泌新陳代謝科杜青玲醫師指出，大體解剖研究中發現約50%具有甲狀腺結節。隨著年齡增長，甲狀腺盛行率會逐步升高，超音波檢查中近65%成人會發現甲狀腺結節。
杜青玲醫師說明，一般人是在健檢時發現甲狀腺結節，建議找新陳代謝科接受甲狀腺超音波檢查，或透過細針抽吸抽出結節細胞，進一步確認是良性或惡性。一般說來，細胞學分級4以上的甲狀腺結節，就會建議開刀治療。
杜青玲醫師表示，良性甲狀腺結節的定義，是惡性機率小於3%，所以不能全盤忽略惡性的可能性。再加上部份病人甲狀腺結節數量眾多，每顆結節良惡性不同，其中一顆結節是良性，不代表所有結節都是良性，病人務必要定期追蹤。
無論惡性良性 甲狀腺結節都要治療？
一旦細胞學檢查出惡性甲狀腺結節，甲狀腺全切除手術是第一線標準治療。杜青玲醫師說明，甲狀腺主管人體新陳代謝，因惡性結節而切除甲狀腺的病人，術後需長期服用甲狀腺荷爾蒙，若未適當補充，病人可能會發生體重增加、怕冷、變冷、便秘、嚴重者可能昏迷或心臟衰竭。
杜青玲醫師表示，惡性病人補充高量荷爾蒙的另一個重要原因，是甲狀腺荷爾蒙可以抑制腦部分泌的甲促素，一旦甲促素過度分泌，很容易就再長出壞細胞。因此必須壓抑甲促素分泌，降低病人再長出惡性細胞的風險。
至於良性甲狀腺結節，如果細胞學上的分級需要開刀，可能以手術切除單側甲狀腺，再根據病理報告決定是否切除另一側。良性病人切除後，一樣需要補充甲狀腺荷爾蒙至正常範圍，唯不用過度壓抑甲促素，良性病人術後每隔半年到一年應回診追蹤。
醫師提醒，補充甲狀腺荷爾蒙，要注意空腹單獨服用，通常建議一起床就吃藥，間隔1小時後再吃早餐，避免與其他藥物、食物共同食用。不過，甲狀腺切除的女性因補充荷爾蒙，停經後較易有骨質疏鬆，需適時補充維他命D與鈣片，並定期接受骨質密度掃描檢查。
年輕甲狀腺癌更兇？恐易淋巴內臟轉移
甲狀腺結節無論是惡性或良性，一般人無法從外觀與觸感判斷，必須透過頸部超音波或細胞檢測來確定。杜青玲醫師指出，近年有20多歲發現甲狀腺癌的病人，健檢時發現甲狀腺結節，卻因為自身年輕不以為意，拖延3、4年後發展為惡性甲狀腺癌，需要接受甲狀腺全切除與放射碘治療。
以往甲狀腺癌被認為存活率較高，杜青玲醫師提醒，年輕患者的甲狀腺癌有時更具侵犯性、細胞型態更兇，也容易有頸部淋巴結、肺部、骨頭轉移等狀況。提醒年輕人不可掉以輕心，忽略甲狀腺惡性結節的風險。倘若摸到頸部偏下方甲狀腺周圍有腫塊，建議盡快至新陳代謝科接受進一步檢查。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。