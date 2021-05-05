四環電旅 中橫壯遊 Audi e-tron 55 quattro S line 試駕

●Audi 首款量產化純電動車
●導入全數位虛擬後視鏡 (Audi Virtual Exterior Mirror)
●動力採用雙馬達配置，提供 50 quattro 及 55 quattro 兩款輸出
●鋰電池模組容量分為 71kWh 及 95kWh
●支援最高 150kW 的 DC 快速充電
●標準搭載氣壓懸吊
●排檔桿採用手托搭配撥桿設計
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Audi e-tron 的歷史可追溯至 2009 年登場的 e-tron 概念跑車，以及參與 Le Mans 賽事的 R18 e-tron quattro 油電賽車，輔以 A3 e-tron 插電式油電複合動力量產車等，替 Audi 累積不少電動化車輛的開發經驗，至 2015 年時成功以第二代 R8 為基礎推出 R8 e-tron 純電跑車，並在歐洲市場少量販售。隨著 SUV 風潮興起，Audi 首款大量生產的純電動車款在 2018 年時以 e-tron 之名跨入 LSUV 級距，並在 2019 年時新增 Sportback 斜背跑旅車型。
國內市場方面，台灣奧迪選在 2019 年 3 月時隨著 Volkswagen 集團 e 動中心的啟用而將 e-tron 首度亮相，並在去年 12 月時正式發表，同步導入 e-tron SUV 及 e-tron Sportback，其中 e-tron SUV 引進編成與建議售價分別是 50 quattro S line (新台幣 304 萬元起) 及 50 quattro advanced (新台幣 325 萬元起) 及 55 quattro S line (新台幣 343 萬元起)；e-tron Sportback 則為 50 quattro S line (新台幣 318 萬元起) 及 55 quattro S line (新台幣 357 萬元起)，本次試駕車型為 e-tron SUV 55 quattro S line。
外觀方面，e-tron 採用 Audi 專為電動車開發的 e-design 設計風格，講求造型的比例，在車頭保有八角式單體水箱罩樣式，但不具備水箱罩撞風散熱功能，而是用作強調其出自 Audi 休旅家族之用，頭燈標準搭載 Matrix 矩陣式 LED 極光燈組，保險桿兩側設有通風口，車側受惠於流線型設計加上全數位虛擬後視鏡的配置，使風阻係數控制在 0.27Cd，足踏 20 吋胎圈組，車尾採用貫穿式 LED 燈具。
e-tron 整體外觀設計仍接近傳統的 Audi 燃油車款，並未因為電動車的身分而刻意進行戲劇化的變革，算是低調耐看。
e-tron 的車身長寬高分別是 4,901x1,935x1,686 (mm)，軸距則為 2,928mm。
車尾採用貫穿式 LED 燈組，保險桿中央施以亮黑色飾條點綴，搭配下方銀色護板。
e-tron 雖是電動車，卻保留 Audi 燃油 SUV 家族化的八角形水箱罩設計。
Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組為全車系標準配備，不僅具備極線 LED 識別燈及動態指示方向燈，也在下方加入 4 道 LED 導光條來提昇識別度。
e-tron 足踏 255/55R20 胎圈組，配胎為 Bridgestone Alenza。
e-tron 的充電插座設於左前葉子板當中，按下右上角按鈕即可開啟飾蓋，採用 CCS1 Combo 規格，上方可對應 J1772 AC 充電，下方可對應 DC 充電，最高功率達到 150kW。
e-tron 可加價新台幣 2.8 萬元選配額外的 AC 充電插座，但試駕車未選配，而留下無功能的飾蓋，維持外觀的對稱性。
e-tron 可選配全數位虛擬後視鏡 (Audi Virtual Exterior Mirror)，使車外後視鏡體積較傳統的反射式縮小，改善空氣力學表現。
尾燈採用左右貫穿式 LED 導光設計，在外部加入呼應頭燈的水平並列燈條造型，方向燈具備動態顯示功能。
內裝方面，e-tron 的座艙鋪陳與當代 Audi 燃油車款並無太顯著的差異，透過12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus 以及中控台上下 2 組螢幕勾勒，搭配灰色天然木紋飾板及環艙氛圍照明套件 (多彩) 營造質感，方向盤採用四幅式設計，後方設有可控制動能回收程度的撥片，排檔桿採用大面積皮質包覆手托搭配手指撥桿設計。
方向盤採用四幅式設計，後方設有可控制動能回收程度的撥片，兩側設有多功能操作按鈕與滾輪，整體握感舒適。
e-tron 全車系標準配備 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，具備豐富的顯示方式切換機能。
e-tron 可選配全數位虛擬後視鏡套件，透過攝影鏡頭取代車門傳統後照鏡，駕駛者於行駛時可從設置於前座兩側內車門的 7 吋 OLED 高解析度螢幕中，查看車外即時影像，也能透過觸碰面板移動顯示欲查看的方向，透過多角度視野協助駕駛識別車外狀況。
中控台採用上下雙螢幕配置，具備 MMI touch response 觸控回饋操作，上方螢幕為 10.1 吋主螢幕，內建 MMI navigation plus 多媒體導航系統及 Audi 智慧型手機介面 (附 Apple CarPlay 無線連接功能) 及中文聲控 / 輸入功能，也可查看充電設定與電量顯示等 e-tron 專屬功能。
中控台下方螢幕可操作空調、陡坡緩降及關閉上方螢幕等功能，底部配置車輛啟閉按鈕、Audi drive select 可程式車身動態系統切換、警示燈開關及除霧開關等觸控按鈕。
以大面積皮質包覆手托搭配手指撥桿的排檔桿設計，為 e-tron 相當獨特的操作體驗。
中央鞍座設有具夾緊功能的手機無線充電插座、兩組具止滑與夾緊功能的置杯座、2 組 USB Type-C 插座以及置物凹槽。
中央扶手掀開後可見到採用植絨設計的置物空間。
e-tron 採用真皮 / 皮質座椅，雙前座支援電動調整及電動腰靠，駕駛座還多出記憶功能，支撐度良好，包覆性在水準之內。
後座受惠於長達 2,928mm 的軸距，膝部及腿部空間相當充裕，頭部空間亦屬上乘，且中央隆起範圍相當小，然而中船較為向後延伸，且椅背角度略挺，也無法進行調整，稍微減損整體舒適度。
後座乘客享有獨立的 2 區恆溫空調，透過觸控介面進行操作，空調出風口分布於兩側 B 柱及中船後方，底部設有 12V 及 USB Type-C 插座。
後窗受到窗框造型的影響，而無法完全降下。
附表為本站實測座艙空間之數據。
e-tron 的前行李廂容積為 60 公升，內部收納了充電線組，透過塑料飾蓋加以保護。
e-tron 的後行李箱在標準狀態下具備 660 公升的置物空間，透過後座椅背 40:20:40 分離傾倒後可進一步提昇至 1,725 公升。
行李箱底板下方未搭載備胎，因此提供補胎工具及置物空間。
安全防護方面，e-tron 全車系標準配備「公路行車輔助套件」及「都會行車輔助套件」，其中公路行車輔助套件包含 ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、撞擊閃避輔助系統與左轉預警輔助系統等，至於都會行車輔助套件則包含車道變換輔助系統 (盲點警示)、離車安全警示系統、後方橫向車流輔助系統、後方預警式安全防護系統與預警式安全防護系統等。
附表為本站實測後行李廂空間之數據。
動力配置方面，e-tron 兩款車型均搭載雙馬達與 quattro 智慧型恆時四輪驅動系統，其中 55 quattro 的電池容量為 95kWh，最大馬力為 408ps，峰值扭力 664Nm，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 5.7 秒完成，極速為 200km/h，在 WLTP 標準下具備 436 公里的最高續航里程。
本次試駕活動是自台中 Audi 展間取車，行駛台 74 線快速道路、國道 3 號及國道 6 號高速公路、台 14 線、台 14 甲線、台 8 線及台 9 線等路段，涵蓋市區、高速、郊區及山區等綜合路況，行駛里程將近 250 公里之遠，因此深度體驗了 e-tron 的乘駕表現。
加速表現方面，e-tron 雖有不低的動力數據，但調校仍以舒適平穩為主，在相當綿密且柔順的狀態下持續拉升車速，不會產生猛爆不適的加速感，但需要立即的性能時，將加速踏板踩深一些便可獲得，在高速公路與爬坡路段的加速輕鬆自得，運轉噪音不大，NVH 工程也合乎此級距 LSUV 應有水準，惟高速時高頻的馬達聲需加以習慣。
乘駕品質方面，e-tron 擁有相當精良的底盤調校，標準標配獨立五連桿式跑車化氣壓式懸吊系統在試駕的各路段中均帶來令人驚豔的抑震表現與穩定性，轉彎指向性算是清楚，受惠於設置於底盤且重達約 700 公斤的電池模組使重心大幅降低，駕駛 e-tron 時會產生低於噸位不少的錯覺，即便後座乘客也能享有彎道中愜意的體驗，整體行路品質頗為優異。
本次試駕在出發之時，e-tron 為接近滿電狀態，到達清境農場時約剩下 54%，然而在下坡路段中，透過三段調整的動能回收功能，將回收程度調至最高後，在短時間之內就將電量回充許多，抵達花蓮時多可維持在 25% 剩餘電量，如此表現足以對應多數人的日常駕駛需求，台灣奧迪也在 Audi 展示中心建置 180kW 極速充電站，並與國內充電營運商組成策略聯盟，冀望建構純電生活圈。
在電動車逐漸蔚為顯學的年代，無輪傳統汽車大廠或是新創科技品牌均致力帶來耳目一新的作品，Audi 選擇用較貼近既有燃油車用車習慣的方式，推出了搭載多項科技的 e-tron，使消費者在轉換至電動車之際，無需重新適應，加上造型與介面均承襲一貫的品牌性格，相信對於有意嘗試電動車的豪華品牌客群，具有不低的吸引力。