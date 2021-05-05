四環電旅 中橫壯遊 Audi e-tron 55 quattro S line 試駕

新在哪裡？

●Audi 首款量產化純電動車

●導入全數位虛擬後視鏡 (Audi Virtual Exterior Mirror)

●動力採用雙馬達配置，提供 50 quattro 及 55 quattro 兩款輸出

●鋰電池模組容量分為 71kWh 及 95kWh

●支援最高 150kW 的 DC 快速充電

●標準搭載氣壓懸吊

●排檔桿採用手托搭配撥桿設計

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× e-tron 整體外觀設計仍接近傳統的 Audi 燃油車款，並未因為電動車的身分而刻意進行戲劇化的變革，算是低調耐看。

× e-tron 的車身長寬高分別是 4,901x1,935x1,686 (mm)，軸距則為 2,928mm。

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× 方向盤採用四幅式設計，後方設有可控制動能回收程度的撥片，兩側設有多功能操作按鈕與滾輪，整體握感舒適。

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× e-tron 可選配全數位虛擬後視鏡套件，透過攝影鏡頭取代車門傳統後照鏡，駕駛者於行駛時可從設置於前座兩側內車門的 7 吋 OLED 高解析度螢幕中，查看車外即時影像，也能透過觸碰面板移動顯示欲查看的方向，透過多角度視野協助駕駛識別車外狀況。

× 中控台採用上下雙螢幕配置，具備 MMI touch response 觸控回饋操作，上方螢幕為 10.1 吋主螢幕，內建 MMI navigation plus 多媒體導航系統及 Audi 智慧型手機介面 (附 Apple CarPlay 無線連接功能) 及中文聲控 / 輸入功能，也可查看充電設定與電量顯示等 e-tron 專屬功能。

× 中控台下方螢幕可操作空調、陡坡緩降及關閉上方螢幕等功能，底部配置車輛啟閉按鈕、Audi drive select 可程式車身動態系統切換、警示燈開關及除霧開關等觸控按鈕。

× 以大面積皮質包覆手托搭配手指撥桿的排檔桿設計，為 e-tron 相當獨特的操作體驗。

× 中央鞍座設有具夾緊功能的手機無線充電插座、兩組具止滑與夾緊功能的置杯座、2 組 USB Type-C 插座以及置物凹槽。

× 中央扶手掀開後可見到採用植絨設計的置物空間。

× e-tron 採用真皮 / 皮質座椅，雙前座支援電動調整及電動腰靠，駕駛座還多出記憶功能，支撐度良好，包覆性在水準之內。

× 後座受惠於長達 2,928mm 的軸距，膝部及腿部空間相當充裕，頭部空間亦屬上乘，且中央隆起範圍相當小，然而中船較為向後延伸，且椅背角度略挺，也無法進行調整，稍微減損整體舒適度。

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× 附表為本站實測座艙空間之數據。

× e-tron 的前行李廂容積為 60 公升，內部收納了充電線組，透過塑料飾蓋加以保護。

× e-tron 的後行李箱在標準狀態下具備 660 公升的置物空間，透過後座椅背 40:20:40 分離傾倒後可進一步提昇至 1,725 公升。

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× 附表為本站實測後行李廂空間之數據。

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