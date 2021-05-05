年輕甲狀腺癌更兇！醫：發現甲狀腺結節務必追蹤治療

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「明明沒有大脖子，也要注意甲狀腺問題？」頸部外觀腫大是一般人注意甲狀腺疾病的首要，然而，沒有明顯徵兆的甲狀腺結節，也可能隱藏看不見的「壞東西」？高雄醫學大學附設中和紀念醫院內分泌新陳代謝科杜青玲醫師指出，大體解剖研究中發現約50%具有甲狀腺結節。隨著年齡增長，甲狀腺結節盛行率會逐步升高，超音波檢查中近65%成人會發現甲狀腺結節。
杜青玲醫師說明，一般人若是在健檢時發現甲狀腺結節，建議找內分泌新陳代謝科接受甲狀腺超音波檢查，並透過細針抽吸抽出結節細胞，進一步確認是良性或惡性。一般說來，貝賽斯達細胞學分類 (Bethesda category) IV以上的甲狀腺結節，就會建議開刀治療。
杜青玲醫師表示，良性甲狀腺結節的定義，是惡性機率小於3%，所以不能全盤忽略惡性的可能性。再加上部份病人甲狀腺結節數量眾多，每顆結節良惡性不同，其中一顆結節是良性，不代表所有結節都是良性，病人務必要定期追蹤。
無論惡性良性 接受甲狀腺切除術後都要吃藥？
一旦細胞學檢查出惡性甲狀腺結節，甲狀腺全切除手術是第一線標準治療。杜青玲醫師說明，甲狀腺主管人體新陳代謝，因甲狀腺癌而切除甲狀腺的病人，術後需長期服用甲狀腺荷爾蒙，若未適當補充，病人可能會發生體重增加、怕冷、便秘、嚴重者可能心臟衰竭及昏迷。
杜青玲醫師表示，甲狀腺癌病人補充高量荷爾蒙的另一個重要原因，是甲狀腺荷爾蒙可以抑制腦部分泌的甲促素，因為一旦甲促素過度分泌，很容易造成甲狀腺癌的復發。因此必須壓抑甲促素分泌，降低甲狀腺癌復發的風險。
因良性結節造成壓迫症狀而接受甲狀腺切除術的病人，術後需追蹤甲狀腺功能，若追蹤過程發現甲狀腺機能低下，必須補充甲狀腺荷爾蒙以維持正常生理機能，唯不用過度壓抑甲促素。
醫師提醒，補充甲狀腺荷爾蒙，要注意空腹單獨服用，通常建議一起床就吃藥，間隔1小時後再吃早餐，避免與其他藥物、食物共同食用。因甲狀腺癌而接受甲促素抑制療法的患者因接受較高劑量的甲狀腺素治療，易有骨質疏鬆，需適時補充維他命D與鈣片，需要時可接受骨質密度掃描檢查。
年輕甲狀腺癌更兇？恐易淋巴遠端轉移
甲狀腺結節無論是惡性或良性，一般人較難從外觀與觸感判斷，必須透過甲狀腺超音波來確定。杜青玲醫師指出，近年有20多歲發現甲狀腺癌的病人，健檢時發現甲狀腺結節，卻因為自身年輕不以為意，拖延3、4年後才確診為甲狀腺癌，需要接受甲狀腺全切除與放射碘治療。
杜青玲醫師提醒，年輕患者的甲狀腺癌有時更具侵犯性、細胞型態更兇，也容易有頸部淋巴結、肺部、骨頭轉移等狀況。提醒年輕人不可掉以輕心，忽略甲狀腺惡性結節的風險。倘若摸到頸部偏下方甲狀腺部位有腫塊，建議盡快至內分泌新陳代謝科接受進一步檢查。
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