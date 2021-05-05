【中華民國骨質疏鬆症學會專欄】肌少症與骨科疾病

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【中華民國骨質疏鬆症學會專欄】肌少症與骨科疾病

健康醫療網

2021-05-05 11:01:01

【健康醫療網／編輯部整理】在近年來的骨科門診中，肌少症(sarcopenia)病患越來越多，由於目前的網路媒體知識傳播快速，他們都很容易溝通和明白肌少症是怎麼一回事。

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骨骼肌量減少─肌少症　常見老人、慢性病患者

顧名思義，肌少症就是骨骼肌量減少，常出現於老年人和慢性病患者，病人會出現肌肉無力、力不從心、生活動作功能障礙、體適能變差、衰弱無力等，也與骨鬆和許多骨科疾病息息相關，且會相互影響，造成諸多疾病的進展和惡化，例如肌肉內含有支配肢體的重要血管和神經，發生肌少症時，肌肉萎縮無力，活動時會因疼痛而未能正常收縮，結果使肌肉內血管的血流未能得到適當的推動力量，影響血流的正常運送，造成更多組織的缺血和微循環障礙，其間的互動複雜，造成惡性循環，加重病患的症狀；若是關節炎病人或脊椎退化性疾病的病人同時出現肌少症時，會加重病情，即使加重藥物治療和手術，若未能從根本著手改善肌少症，臨床症狀的改善事倍功半，久而久之更難以復原。

肌少症加重老年慢性病　長照也難改善

肌少症是加重老年人慢性疾病的重要元凶，老年人生理機能日漸退化，若平日未維持足夠的活動量，和補充足量的優質蛋白質，肌少症即會提早發生，尤其罹患慢性的老年人，不但苦於病情的折磨，再加上藥物的副作用、長期營養不良，蛋白質攝取量減少、身體多種器官失去平衡，最後全身代謝變差，甚至於發生心肌梗塞、中風、骨折、肝腎衰竭等，都會擴大保健上的挑戰難度，更是體弱多病老年人最難面對的困境，即使有長照制度和養護之家，也難以改善。

改善肌少症　運動、營養下手

臨床上，骨科門診面對著步履蹣跚、齒危髮禿、行動緩慢、搖晃不穩的年老體衰病患，或是坐著輪椅前來求診的年老病人，雖然考量年老是人生的必然過程，肌肉無力和疼痛令人無奈，但必須詳細評估肌少症的原因和建議改善策略，以改善老年人體適能和功能。目前雖無肌少症定義的共識，但大致上常見評估項目包括肌肉量(muscle mass)減少、肌力(muscle strength)減小和身體功能變差等，測定方式眾多，包括雙能量X光吸收儀(dual energy x-ray absorptiometry, DXA)、生物電阻抗分析儀(bioeletrical impedance analysis, BIA)等，各有優缺點，肌力和身體功能的檢測理念相近，能夠從評估中提高病患對肌少症嚴重性的認知，進而落實預防保健觀念，才是最重要目標，千里之行，始於足下，久而久之必可見效。

臨床上許多老年人有諸多共病，面對年老體衰的病患，如何提高運動念頭，讓他們提起心力來配合運動，且安全完成運動療程；且消化吸收機能退化，如何增進食慾和適當吸收，並避免讓腸胃、肝、膽、胰、腎臟超載，都是重要考量。治療原則須增加病患的活動量和改善營養，簡言之，營養上補充足量營養、維生素D3、足量蛋白質和白胺酸類食物，配合運動項目包括阻抗訓練或有氧運動，有利改善肌肉量和肌力。基本上應依個別需求設計合適的處方，可諮詢相關醫事人員、物理治療師和營養師，共同指導防治，以避免併發症。

雖然如此，骨科病患的許多疼痛的確與肌少症息息相關，除藥物治療之外，從多方面改善肌少症，可減輕疼痛症狀，讓療效顯著，事半功倍。

（文章授權提供／臺大醫學院骨科教授楊榮森）



資料來源：健康醫療網 【中華民國骨質疏鬆症學會專欄】肌少症與骨科疾病

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