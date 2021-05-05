乾眼症別亂點藥水！醫：留意４級症狀避免潰瘍、失明！

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珍世明眼科診所院長王孟祺醫師指出，乾眼症是診間相當常見的眼部問題之一，絕大多數就是因為長期使用3C產品、配戴隱形眼鏡過久所引起，其他風險因子也包括了經常畫眼妝、眼部隨年齡老化、更年期、自體免疫疾病，或是風大、冷氣強、低溫、低濕等生活或工作環境影響等。
王孟祺醫師指出，眼部要健康，正常的淚液和眨眼動作都非常重要。淚液成分不單僅有水分，也包括了油脂和黏液。水分不足眼睛便容易出現乾澀，油脂、黏液不足水分也容易被蒸發，難以停留於眼部。而眨眼則是眼部健康相當重要的動作，功用不僅在於重新覆蓋淚液於眼部，更是讓瞼板腺油脂分泌的關鍵。因此乾眼症往往未必僅是眼部缺水，可分成缺油性、缺水性、混合性３大類，前述的風險因素都有可能出現。
王孟祺醫師舉例，3C族群長期且長時間盯著螢幕，往往眨眼次數大幅減少，長時間處於「乾瞪眼」的狀態，瞼板腺分泌油脂以及淚液重新覆蓋的機會便會大幅下降，容易加速眼部水分流失，也就容易形成乾眼症。若再加上隱形眼鏡配戴不當，更容易使得眼部乾燥情況加劇。
乾眼症別亂點藥水，小心越弄越糟！
出現乾眼症的情況時，不少民眾會胡亂使用各種方式試圖改善，除了人工淚液也常見生理食鹽水或各種保濕劑、眼藥水等。王孟祺醫師表示，生理食鹽水並沒有像人工淚液有保濕的成份在，無助於保濕，且使用過多反而會稀釋眼部的油脂、蛋白等成份，雖是一個澆水的動作，但反而不易水分保留。
即便是使用保溼劑，若問題是缺油性乾眼症或混和性乾眼症，此舉效果也不大。而有些人工淚液也會含有防腐劑，若使用次數太過頻繁，可能會造成角膜上皮細胞傷害，越點越乾。
醫師提醒，人工淚液雖是改善眼部乾澀較好的選項，但依舊得先確認原因，且人工淚液也無法取代天然的淚水，若有眼部乾澀情況，還是先經過醫師檢查找出原因為佳，平常更要妥善保養眼部才是上策。
乾眼症分４級，盡早檢查避免潰瘍、失明！
乾眼症隨嚴重程度不同，改善、治療方式也會有所不同。王孟祺醫師指出，乾眼症可分成４個等級，第一級患者僅有輕微的眼部乾澀不適情況，通常補充人工淚液即可，若無改善則可尋求醫師協助。第二級患者時不時會出現眼部乾澀的情況，甚至是刺痛的情形，建議除了補充淚液以外，也做個檢查為佳。第三級患者眼部不適的頻率將明顯增加，也容易出現絲狀角膜炎、眼睛點狀上皮缺損、眼瞼發炎等問題，此時人工淚液可能已不管用，會視情況考量以自體血清眼藥水、抗生素、免疫調節劑等藥物治療，或是治療型羊膜隱形眼鏡等進行治療。到了第四期，常見患者眼部上皮抵擋外來有害物質的功能減退，引起感染、潰瘍、視力不穩定等，嚴重恐致失明，此階段已相當嚴重，會考量以手術治療為主。
隱形眼鏡配戴不當 20歲女引嚴重乾眼症
王孟祺醫師分享，診間曾遇過20幾歲的年輕女子，因配戴隱形眼鏡過久，導致眼部缺氧，造成角膜上皮破損，影響淚液難以覆蓋眼部，同時也影響輪部幹細胞健康，影響上皮細胞再生，角膜表面變得不平且非常乾燥。此案例狀況較為嚴重，不過在經過治療型羊膜隱形眼鏡、自體血清眼藥水等治療後，案例也遵照王孟棋醫師的指示下停用隱形眼鏡後，上皮細胞再生功能逐漸恢復正常，乾眼症的情況也得以好轉。
乾眼症可大可小，及早就醫避免惡性循環
羅馬不是一天造成，乾眼症也不是一天引起，王孟祺醫師提醒，眼乾的情況拖久易使狀況逐漸惡化，淚水穩定平衡喪失，導致淚液不穩定，滲透壓上升，如眼睛碰到海水刺激般，形成發炎，乾眼症會變得更加嚴重，越來越不容易濕潤，造成惡性循環。呼籲民眾出現眼乾情況，應盡早治療。
日常保養防範乾眼症，隱眼避免超過８小時！
想要防範乾眼症纏身，保養得從日常開始著手，包括充足睡眠、營養均衡攝取，可適量多補充Omega-3，研究指出對於防範乾眼症有很好的幫助。除此之外也應隨時保持完全眨眼，並減少使用3C產品、減少隱形眼鏡時間，最久勿超過８小時，外出也應記得防護，特別是騎車時建議配戴護目鏡、全罩安全帽，如此才是防範乾眼症的上策。
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