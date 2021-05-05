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1歲以下的寶寶是很脆弱的，三峽恩主公醫院小兒科許宸睿醫師解釋：「因爲這時寶寶腦殼與腦部之間尚約有1公分的脊髓液空隙，如果此時劇烈的上下左右搖晃或是拋接地動作，容易導致空隙中微血管的破裂造成腦部出血、腦部瘀傷、腫脹、壓力等，可能造成永久性的腦損傷或死亡。」
這就是所謂的「嬰兒搖晃症候群」，且不只是孩子被拋高的時候出現，當寶寶在學習走路過程，可能撞到家具或從床上跌落，也有機會造成顱內出血。且寶寶年紀還小，初期腦部受到傷害的時候不要表達，可能會有些微小症狀出現。
「嬰兒搖晃症候群」症狀有哪些？
初期孩子可能出現哭鬧不安、過度安靜、笑容減少、眼神無法對焦、食慾不症、反覆性嘔吐、肢體僵硬、頭部突然僵硬或抬不起來、前囟門鼓起(位置約在額頭上方接近頭頂處)鼓起、抽筋、呼吸速度快等。
許宸睿說：「但症狀會到一週後才逐漸出現，若發現寶寶有相關症狀時，務必盡速帶寶寶就醫，避免錯過治療的黃金時機。」
怎麼診斷「嬰兒搖晃症候群」？
許宸睿醫師說：「診斷方式通常透過腦部影像檢查，會發現腦部出現多個或廣泛性的病灶，出血位置在硬腦膜下出血或蜘蛛網膜下腔出血，甚至合併視網膜出血，嚴重也可能有失明的風險。」
若寶寶有顱內出血現象時，會依出血範圍、大小、部位考量後續照護。若是輕微血塊且無新舊病灶，有可能只有輕微出血，可自行體內吸收及後續密集回診追蹤；若合併呼吸困難、抽筋、腦壓上升、噁心嘔吐等情形，會藉由注射藥物的方式以緩解寶寶的症狀，若需要手術時會利用血塊取出方式如手術或抽吸。
許宸睿醫師也提醒，在居家照護的注意事項，必須讓主要照顧者有休息的時間與空間，以免在照顧上產生負面的情緒及壓力。另外在居家照護環境盡量挑選室內桌椅或家具有圓弧邊緣，或加裝防撞邊條及防護桌腳，避免寶寶學習探索環境時期受傷。
許宸睿醫師小檔案
- 現職：三峽恩主公醫院小兒科許宸睿醫師
- 專長：一般兒科、小兒神經醫學、發展遲緩、早期療育
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 別再把孩子拋高高！這些動作都可能造成嬰兒搖晃症候群
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