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臺中榮總兒童醫學中心兒童肝膽腸胃科吳孟哲主任指出，發炎性腸道疾病包括克隆氏症及潰瘍性腸炎兩大類，常見的臨床症狀如反覆腹痛、腹瀉、發燒、糞便帶血與黏液等。潰瘍性腸炎的病灶大多侷限在大腸黏膜層的慢性發炎，克隆氏症則像是狡兔三窟般，可能跳躍式影響所有消化道（由口腔至肛門），侵犯整層腸壁，進而造成狹窄、阻塞、穿孔、若不加以注意，最終甚至需要外科手術介入治療。
吳孟哲主任補充，發炎性腸道疾病的早期症狀不明顯，不易診斷，很常被當成腸胃炎治療。
生長遲緩是警訊 每年身高長不到4公分快就醫
此外，對於剛邁入青春期的小朋友而言，發炎性腸道疾病除了有上述症狀外，生長遲緩也是警訊之一。經統計分析，上小學以後的身高平均一年能長高5至6公分；若每年小於4公分以下，就需要轉介醫療。
膠囊內視鏡 診斷率可達60-80%
對於克隆氏症的跳躍式病兆，小腸部分通常都是決定性關鍵。約莫有30%的兒童克隆氏症發病時僅出現小腸的發炎及潰瘍，所以一般胃鏡大腸鏡等檢查均顯示正常，而無法早期發現問題。
近年美國藥物食品檢驗局（FDA）於2009年核准二歲以上孩童使用膠囊內視鏡作為檢查小腸系統影像的工具。膠囊內視鏡最大的優點在於其非侵襲性、無痛、簡單，病患只需將膠囊內視鏡吞入，目前診斷率可至60-80%；克隆氏症的患者也可以藉由膠囊內視鏡來追蹤疾病活性。
資料來源：健康醫療網 孩子一年長不到4公分？ 小心「發炎性腸道疾病」找上門
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