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四大方向的前瞻規劃包括：一、建構臺灣健康促進、疾病照護、急性後期照護、長期照顧所需之本土護理人力發展最適政策架構指引；二、應用臺灣科技資訊優勢；三、研析護理人力進階制度及業務範疇之可行模式以及四、提升護理人力之有效應用及護理專業發展；國衛院解釋，建言書也分成七大主題，針對各困境與問題，進行專家論壇分析，再整理出策略，提供臺灣護理人力專業發展之建議。
提升護理人員專業能力 國衛院提護理人力進階制度
國衛院說明，為持續培育且提升護理人員專業，在護理人力的教育、考試、訓練與任用過程，也透過人力「輸入（input）─過程（process）─產出（output）」的概念，研析從護理人力之人才培育、護理專業之能力提升，以至從初級照護、次級急性照護至三級照護的執業場域之人力需求。
以科技護理橫貫人才培育 持續守護國人健康
最後，再藉由科技護理橫貫人才培育、能力提升以及人力需求等層面的教育與應用。國衛院強調，透過持續與相關單位溝通協調，賦予政策建言在執行上更可行性，並期望達到接軌國際趨勢，解決國內護理人力不足的問題，也能提升共同開拓臺灣護理人力專業發展，守護國人健康。
資料來源：健康醫療網 解決台灣護理人力荒 國衛院提四大前瞻規劃
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