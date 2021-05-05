解決台灣護理人力荒　國衛院提四大前瞻規劃

解決台灣護理人力荒　國衛院提四大前瞻規劃
解決台灣護理人力荒　國衛院提四大前瞻規劃

健康醫療網

2021-05-05 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】台灣護理人力長期不足，尤其在新冠肺炎影響下，情況更急速惡化，根據世界衛生組織在2020年的一份報告指出，全球護理人力短缺近600萬人，也因此在衛生福利部與國家衛生研究院論壇支持下，邀集數十位護理專家為台灣未來10年護理人力發展凝聚共識，並提出四大方向前瞻規劃，可望解決台灣面臨護理人力不足困境。

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針對困境整理策略　提升護理人力專業發展

四大方向的前瞻規劃包括：一、建構臺灣健康促進、疾病照護、急性後期照護、長期照顧所需之本土護理人力發展最適政策架構指引；二、應用臺灣科技資訊優勢；三、研析護理人力進階制度及業務範疇之可行模式以及四、提升護理人力之有效應用及護理專業發展；國衛院解釋，建言書也分成七大主題，針對各困境與問題，進行專家論壇分析，再整理出策略，提供臺灣護理人力專業發展之建議。

提升護理人員專業能力　國衛院提護理人力進階制度

國衛院說明，為持續培育且提升護理人員專業，在護理人力的教育、考試、訓練與任用過程，也透過人力「輸入（input）─過程（process）─產出（output）」的概念，研析從護理人力之人才培育、護理專業之能力提升，以至從初級照護、次級急性照護至三級照護的執業場域之人力需求。

以科技護理橫貫人才培育　持續守護國人健康

最後，再藉由科技護理橫貫人才培育、能力提升以及人力需求等層面的教育與應用。國衛院強調，透過持續與相關單位溝通協調，賦予政策建言在執行上更可行性，並期望達到接軌國際趨勢，解決國內護理人力不足的問題，也能提升共同開拓臺灣護理人力專業發展，守護國人健康。



資料來源：健康醫療網 解決台灣護理人力荒　國衛院提四大前瞻規劃

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