熟男緊張腋下飆汗　異味尷尬用這個方法改善

熟男緊張腋下飆汗　異味尷尬用這個方法改善
熟男緊張腋下飆汗　異味尷尬用這個方法改善

健康醫療網

2021-05-05 16:31:01

【健康醫療網／編輯部整理】炎炎夏日即將到來，除了悶濕黏膩感之外，腋下有異味困擾的人也隨之增加。據調查統計顯示，在臺灣每10人就有4人有多汗症及狐臭困擾的民眾，而奇美醫學中心皮膚科主任賴豐傑門診統計109年1月至110年3月底截止，已有65位因腋下異味困擾來求診，女生占55%、男生占45%、平均年齡介於20至35歲區間。

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多汗＋細菌感染，還會有臭味

35歲的房仲業者陳先生，只要一緊張或氣溫較高時就容易大量出汗，其中，最讓他尷尬又困擾的是腋下臭味的問題，每當與客人近距離解說時，就覺得很尷尬，多年前經頂漿汗腺刮除手術仍未見改善，進而輾轉至奇美醫學中心醫學美容中心主治醫師暨皮膚科主任賴豐傑門診。

診視之後發現，陳先生容易因為緊張或輕微運動便大量出汗，尤其是在腋下，出汗量更是正常人的5倍之多。此外，多汗的情況若經細菌感染，還會發出難聞的氣味，就是所謂的「狐臭」，令人退避三舍。

清新微波熱，解決腋下多汗異味

賴豐傑建議，可選擇「清新微波熱能腋下多汗異味治療」來解決這樣的問題，經治療一次後，陳先生終於可以自如地與客人拉近彼此的距離，也對自己與工作越來越有信心。

多汗症是一種慢性醫學疾病，其特徵是出汗過多，超過調節體溫所必需的出汗量。它會優先影響腋窩，手掌，腳掌和臉部，但也會影響身體的任何部位。這種表面上良性的症狀可能對生活品質產生重大負面影響，導致社交和工作障礙以及情緒困擾。此外，在某些情況下，多汗症可能是繼發於潛在病理的繼發性病變，有時必須迅速加以識別。

（文章授權提供／常春月刊）



資料來源：健康醫療網 熟男緊張腋下飆汗　異味尷尬用這個方法改善

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